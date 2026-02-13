Zimák ŽIVĚ s Robertem Kronem: Šéf skautingu Seattlu hodnotí zápas s Francií
V NHL odehrál téměř osm stovek utkání a ve slavné lize prosperuje dodnes. Bývalý renomovaný útočník Robert Kron je VIP hostem pátečního Zimáku ŽIVĚ, který je na programu po duelu českých hokejistů s Francií. Ne dříve než v 19:15 si společně s šéfem skautingu Seattle Kraken rozebereme druhé vystoupení národního týmu na olympiádě v Miláně, ale pobavíme se i o Kronově prestižní práci v organizaci NHL. Budou u toho opět Radek Duda a Zbyněk Irgl. DNES V 19:15 na iSportu a YouTube.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0