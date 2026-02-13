Předplatné

Zimák ŽIVĚ s Robertem Kronem: Šéf skautingu Seattlu hodnotí zápas s Francií

Český útočník Ondřej Palát oslavuje trefu Davida Pastrňáka (vlevo)
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka v zápase proti Francii
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Martin Neckář v brance francouzské reprezentace
Český obránce David Špaček v zápase proti Francii
Radost českých hokejistů z gólu Matěje Stránského (uprostřed)
Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
V NHL odehrál téměř osm stovek utkání a ve slavné lize prosperuje dodnes. Bývalý renomovaný útočník Robert Kron je VIP hostem pátečního Zimáku ŽIVĚ, který je na programu po duelu českých hokejistů s Francií. Ne dříve než v 19:15 si společně s šéfem skautingu Seattle Kraken rozebereme druhé vystoupení národního týmu na olympiádě v Miláně, ale pobavíme se i o Kronově prestižní práci v organizaci NHL. Budou u toho opět Radek Duda a Zbyněk Irgl. DNES V 19:15 na iSportu a YouTube.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

