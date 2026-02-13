Rulík o výpadku, síle v útoku či Jílkovi: Česko by si určitě zasloužilo halu!
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když přišel mezi novináře, byl dobře naladěný. Padly i otázky na Metoděje Jílka. „Kdo by mohl od nás dělat rychlobruslení? Určitě Kuba Flek,“ pousmál se reprezentační kouč Radim Rulík, jehož tým prožil pětiminutový útlum, kdy třikrát inkasoval, ale potom se zase vrátil do svého módu a vyhrál s Francií 6:3. „Bohužel, česká mentalita je taková,“ zdůvodnil, proč Češi po vedení 2:0 polevili v koncentraci. Ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Program hokejového turnaje na ZOH ZDE>>>
Trenére, co se stalo ve druhé třetině?
„Já nevím.“ (smích)
Tři góly během pěti minut, navíc s Francií…
„Nešly nohy. O přestávce jsme si říkali, že se přesně toho se chceme vyvarovat, protože druhá třetina je bezpečná. Nešly nohy, oni nás za to potrestali. Ale od druhé půlky jsme se zase vrátili do hry.“
Hráči mluvili, že je to poučení. Je to tak?
„Určitě.“
Proti silnějším soupeřům by tohle byla konečná.
„Ale zase si myslím, že proti nim bychom to takhle nepojali. Ale bohužel ta naše česká mentalita taková trošku je.“
Bylo to o tom zůstat v klidu?
„Určitě ano, proto jsem nepřistoupil k nadávání. Protože jsem mužstvu věřil, že na to má, aby se vrátilo zpátky. Což se taky stalo. Potom jsme dobře vstoupili do třetí části a už jsme si to pohlídali.“
Neměli jste obavy o Matěje Stránského, který během první části na chvíli odešel z ledu?
„Je pravidlo, že když dostane hráč úder, náš lékař dostane pokyn od lékařů, kteří jsou nahoře, a musí ho na nějakou dobu stáhnout ze hry. My jsme nevěděli, na jak dlouho to bude, takže jsme nasadili třináctého útočníka Filipa Chlapíka. Stráňa se vrátil, šel samozřejmě do hry.“
Lídři byli vidět, že? Vzali za to potom.
„No jasně, to by nebyla naše dobrá vizitka, kdybychom prohráli. Což si samozřejmě všichni uvědomovali.“
Jak nevděčný zápas to byl pro gólmana Dana Vladaře?
„Taková utkání jsou… Musíme brát vítězství. Švýcaři s Francií vyhráli 4:0, taky jim nějak moc nenasypali, hráli rovnocenně. Tyhle týmy se vzepnou k výkonům, že hrají na hranici sebeobětování. S tím musíme počítat, už jsme takové zápasy dřív zažili. Jakmile povolíme, soupeř je schopný toho využít.“
V neděli vás čeká Švýcarsko, koukáte na to optikou, že se zázrakem ještě můžete vyhnout osmifinále?
„Koukáme na to, abychom se zlepšili v tom, co si řekneme. Určitě bychom chtěli se Švýcary uspět. Mám pocit, že jsou podobný tým jako my. Nachystáme se na to.“
Budete i dál držet Martina Nečase od Davida Pastrňáka, abyste rozložili sílu do více útoků?
„Určitě ano. Může se stát, že nějaká střídání je dám spolu, ale takhle bychom měli hrát dál. Abychom sílu rozložili.“
Všechny čtyři lajny daly gól, jak vás to těší?
„To je ono. Chceme mít takové čtyři formace, aby byly schopné rozhodnout. Aby za to tahal celý tým, aby se nespoléhalo na jednu, na dvě. Tady může dát gól kdokoliv. Nejsou defenzivní úkoly určitě lajny. Jsou hráči na přesilovku, na oslabení, ano. Ale jinak ne.“
Co jste říkal na úžasné české fanoušky?
„Skvělý, to musím říct, že nám vytvořili neskutečnou atmosféru a dá se říct až domácí prostředí.“
Museli bychom se podívat, jestli Jílek umí s hokejkou
Vy jste říkal, že hráčům nešly nohy. Ale přesně v tu dobu šly Metoději Jílkovi… Co na jeho zlato říkáte?
„Ohromná gratulace, protože jsem byl strašně překvapený, jak byl smutný po té pětce. Já ho tedy neznám, ale neradoval se. Teď si to vynahradil. A jet z olympiády se zlatem a stříbrem, neskutečné. Obrovská gratulace.“
Na to, že v Česku nemáme rychlobruslařkou halu, celkem dobrý.
„No, to je neskutečný. Nejdřív vozila zlata Martina Sáblíková, potom on. Myslím si, že by se k tomu stát měl postavit a vytvořit sportovcům podmínky, aby to mohli dělat. Určitě bychom rychlobruslařů měli víc. Já si myslím, že jednu rychlobruslařskou dráhu by si Česko jednoznačně zasloužilo. Neznám problematiku, ale když to vezmu ryze z nadhledu, tak si myslím, že opravdu je to strašná škoda, že ji nemáme.“
Koho byste poslal z vašeho týmu na rychlobruslení?
„Kuba Flek stoprocentně přichází v úvahu. A pak nevím. Byl by to Ondra Beránek, ale ten tady není. Ale kdybych měl říct dva, tihle dva určitě.“
A v hokeji byste dal Metoděje kam? Do útoku, do obrany?
„Já si občas chodím zahrát hokej na rybník a tam ti, kteří dělají vytrvalostní sporty, to moc s hokejkou neumí. Takže bychom se museli podívat, jestli to umí… (smích) Ale třeba by mu to šlo, nebudu ho v žádném případě shazovat.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0