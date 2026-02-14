ZNÁMKY Česka: Hronek dirigoval, Špačkovy útočné rejdy. Kubalík jako vítr, ale bez efektu
První vítězství na olympijském turnaji bylo s pořádnou výstrahou. Byť čeští hokejisté nakonec s přehledem vyhráli 6:3 nad Francií, výpadek ve druhé třetině, kdy přišli o vedení 2:0 a nakonec i prohrávali, by je proti silnějším soupeřům mohl stát zápas. Národní tým gólově podpořily všechny čtyři lajny, ale i ofenzivní podpora zezadu. Jak si vedli Češi ve druhém utkání na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>