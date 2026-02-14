Předplatné

ZNÁMKY Česka: Hronek dirigoval, Špačkovy útočné rejdy. Kubalík jako vítr, ale bez efektu

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • Zdroj: iSport.cz
Česká střídačka pod vedením kouče Radima Rulíka oslavuje trefu Davida Pastrňáka
Český útočník Ondřej Palát oslavuje trefu Davida Pastrňáka (vlevo)
Radost českých hokejistů z gólu Matěje Stránského (uprostřed)
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka v zápase proti Francii
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Martin Neckář v brance francouzské reprezentace
Čeští hokejisté oslavují první gól na olympijském turnaji
16
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

První vítězství na olympijském turnaji bylo s pořádnou výstrahou. Byť čeští hokejisté nakonec s přehledem vyhráli 6:3 nad Francií, výpadek ve druhé třetině, kdy přišli o vedení 2:0 a nakonec i prohrávali, by je proti silnějším soupeřům mohl stát zápas. Národní tým gólově podpořily všechny čtyři lajny, ale i ofenzivní podpora zezadu. Jak si vedli Češi ve druhém utkání na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů