Hrozivé záběry na ZOH: Fiala opustil led na nosítkách, krásné gesto Kanady
PŘÍMO Z ITÁLIE | Šlo o záběry, které nikdo nechce vidět. Páteční hokejový souboj Švýcarska proti Kanadě nedohrál hvězdný útočník Kevin Fiala, hřiště byl kvůli zranění nucen opustit na nosítkách. Produktivní Švýcar odstoupil z utkání necelé tři minuty před koncem po střetu s tvrďákem Tomem Wilsonem. O osudu zápasu už v tu chvíli bylo rozhodnuto, na kostce svítil stav 5:1 pro Javorové listy. Stejným výsledkem utkání také skončilo. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Zdánlivě šlo o nevinný souboj. Kevin Fiala se v závěru třetí třetiny srazil u mantinelu v útočném pásmu s Tomem Wilsonem a chvíli poté zazněla píšťalka. Švýcarští hokejisté se nejprve zlobili, proč je hra přerušena ve chvíli, kdy mají nápor, ale po chvíli všem došlo, že jde o vážnou věc. Hvězdný útočník zůstal vleže na ledě, spoluhráči rychle přivolávali pomoc.
Jak odhalily opakované záběry, Fiala s Wilsonem se do sebe po střetu nešťastně zapletli nohami, následný pád nejspíš nezvládla jedna z jeho spodních končetin. Mezi fanoušky se rychle začalo spekulovat o zlomenině. Do akce museli zdravotníci s nosítky, útočníka Los Angeles odvezli z ledu v hodně nezvyklé pozici na břiše, tedy přesně tak, jak zůstal po dopadu na led.
V tvářích hráčů se zrcadlily obavy. Ve chvíli kdy nosítka opouštěla ledovou plochu Santa Giulia Arena povstala a zraněnému hráči zatleskala. S krásným gestem se vytasila i střídačka Kanady. Všichni hokejisté s Javorovým listem na hrudi vyjeli na ledovou plochu a s respektem poklepali hokejkami o led. Všichni přáli devětadvacetiletému majiteli tří stříbrných medailí ze světových šampionátů co nejrychlejší uzdravení. Už první pohled ale naznačoval, že by mohlo jít o vážnější problém.
Pro Švýcary půjde v takovém případě o výraznou komplikaci pro zbytek turnaje. Fiala měl být hlavní ofenzivní zbraní týmu, zranění navíc přišlo ve chvíli, kdy už bylo v utkání rozhodnuto o vítězství Kanady. Severoamerický celek opět předvedl obrovskou kvalitu, už v první třetině si vystřílel dvougólové vedení a nakonec zvítězil 5:1. Fiala strávil na ledě v utkání 20 minut a čtyři sekundy, teď hrozí jeho konec na Hrách.
Na nich zatím Kanada herně dominuje a soupeřům zatápí nejen svojí produktivitou, ale také tvrdou hrou. Proti Česku předčasně dohrál po MacKinnonově krosčeku obránce Jan Rutta, tentokrát odnesl nešťastnou srážku Fiala. Javorové listy vyzvou v posledním utkání ve skupině v neděli Francii, na Švýcary čeká souboj s českou reprezentací. Start produktivní hvězdy ale zůstává s velkým otazníkem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0