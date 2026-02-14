Předplatné

Hrozivé záběry na ZOH: Fiala opustil led na nosítkách, krásné gesto Kanady

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • Zdroj: iSport.cz
Švýcarský útočník Kevin Fiala nedohrál zápas s Kanadou
Švýcarský kapitán Roman Josi v zápase proti Kanadě
Kapitánský souboj mezi Kanaďanem Sidneym Crosbym a Romanem Josim ze Švýcarska
Souboj mezi Kanadou a Švýcarskem
Švýcarský útočník Kevin Fiala v duelu proti Kanadě
Connor McDavid v zápase proti Švýcarsku
8
Fotogalerie
Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (5)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Šlo o záběry, které nikdo nechce vidět. Páteční hokejový souboj Švýcarska proti Kanadě nedohrál hvězdný útočník Kevin Fiala, hřiště byl kvůli zranění nucen opustit na nosítkách. Produktivní Švýcar odstoupil z utkání necelé tři minuty před koncem po střetu s tvrďákem Tomem Wilsonem. O osudu zápasu už v tu chvíli bylo rozhodnuto, na kostce svítil stav 5:1 pro Javorové listy. Stejným výsledkem utkání také skončilo. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>

Zdánlivě šlo o nevinný souboj. Kevin Fiala se v závěru třetí třetiny srazil u mantinelu v útočném pásmu s Tomem Wilsonem a chvíli poté zazněla píšťalka. Švýcarští hokejisté se nejprve zlobili, proč je hra přerušena ve chvíli, kdy mají nápor, ale po chvíli všem došlo, že jde o vážnou věc. Hvězdný útočník zůstal vleže na ledě, spoluhráči rychle přivolávali pomoc.

Jak odhalily opakované záběry, Fiala s Wilsonem se do sebe po střetu nešťastně zapletli nohami, následný pád nejspíš nezvládla jedna z jeho spodních končetin. Mezi fanoušky se rychle začalo spekulovat o zlomenině. Do akce museli zdravotníci s nosítky, útočníka Los Angeles odvezli z ledu v hodně nezvyklé pozici na břiše, tedy přesně tak, jak zůstal po dopadu na led.

V tvářích hráčů se zrcadlily obavy. Ve chvíli kdy nosítka opouštěla ledovou plochu Santa Giulia Arena povstala a zraněnému hráči zatleskala. S krásným gestem se vytasila i střídačka Kanady. Všichni hokejisté s Javorovým listem na hrudi vyjeli na ledovou plochu a s respektem poklepali hokejkami o led. Všichni přáli devětadvacetiletému majiteli tří stříbrných medailí ze světových šampionátů co nejrychlejší uzdravení. Už první pohled ale naznačoval, že by mohlo jít o vážnější problém.

Pro Švýcary půjde v takovém případě o výraznou komplikaci pro zbytek turnaje. Fiala měl být hlavní ofenzivní zbraní týmu, zranění navíc přišlo ve chvíli, kdy už bylo v utkání rozhodnuto o vítězství Kanady. Severoamerický celek opět předvedl obrovskou kvalitu, už v první třetině si vystřílel dvougólové vedení a nakonec zvítězil 5:1. Fiala strávil na ledě v utkání 20 minut a čtyři sekundy, teď hrozí jeho konec na Hrách.

Na nich zatím Kanada herně dominuje a soupeřům zatápí nejen svojí produktivitou, ale také tvrdou hrou. Proti Česku předčasně dohrál po MacKinnonově krosčeku obránce Jan Rutta, tentokrát odnesl nešťastnou srážku Fiala. Javorové listy vyzvou v posledním utkání ve skupině v neděli Francii, na Švýcary čeká souboj s českou reprezentací. Start produktivní hvězdy ale zůstává s velkým otazníkem.

KonecLIVE
51

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Vstoupit do diskuze (5)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů