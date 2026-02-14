Hadamczik se vrátil: Bronz? Tehdy se říkalo, že je to málo. A mám vzkaz pro český hokej
PŘÍMO Z ITÁLIE | Vrátil se do země, v níž v roli reprezentačního trenéra získal olympijský bronz. V roce 2006 s týmem, v němž byli Jágr, Straka, Eliáš nebo Vokoun, urval placku. Svazový prezident Alois Hadamczik si pochopitelně přeje, aby i v Miláně to cinklo. „Každá medaile by byla obrovský úspěch,“ ví někdejší trenér, jenž zápasy v hledišti emotivně prožívá, občas se nemůže zbavit trenérské pohledu. A co říká na Jílka s Adamczykovou? Program hokejového turnaje na ZOH ZDE>>>
Cestou do haly ho každou chvíli někdo zastavil, aby ho pozdravil nebo si s ním udělal fotku. „Jsem hrdý na to, kolik tady máme fanoušků. Je vidět, že hokej je národní sport,“ uvedl Hadamczik pro iSport.
Co zatím na průběh olympiády říkáte?
„Kanada byla opravdu těžký soupeř, takže to nebylo tak dobré výsledkově. Ale kluci odvedli maximum. Máme tady nejlepší hráče i realizační tým, jaký můžeme mít. Proti Kanadě to byla tvrdá realita. Je dobře, že jsme zápas s Francií zvládli a koukáme dál. Neděláme žádné závěry, je to turnaj. Každopádně si to užívá. Olympiáda je jednou za čtyři roky, je to svátek.“
A co říkáte na další výsledky?
„Moc všem medailistům gratuluju. V televizi jsem viděl Evu Adamczykovou, klobouk dolů. Vidíte, že ve sportu se plánovat nedá. Ester Ledecká nás proslavila na minulých Hrách, je výborná. Ale teď měla smůlu. No a Metoděj Jílek? To je paráda, moc mu blahopřeju. Byl to úžasný zážitek, jak ujel světu. Posílám gratulaci i všem dalším, kteří nás reprezentují. Itálie není hokejová země, ale olympiáda je i o dalších sportech.“
Vzpomněl jste si na olympiádu v Turíně?
„Ano. Vím, že se říkalo, že bronz je málo, ale už tehdy byli soupeři hodně silní. Musím říct, že tehdy mi nebožtík Luděk Bukač říkal – hele, na to budete ještě vzpomínat dlouho. Já bych byl rád, kdybychom jenom nevzpomínali. Ale abychom uhráli medaili. Budu držet palce.“
Teď by i bronz byl mimořádně cenný, že?