Hokej ONLINE: Švédsko - Slovensko 5:2. Sousedé bojují o první místo ve skupině

Lucas Raymond poslal Švédy do tříbrankového vedení
Lucas Raymond poslal Švédy do tříbrankového vedeníZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Martin Gernát vyrovnal na 2:2
Eduards Tralmaks se trefil při výhře Lotyšů nad Němci
iSport.cz, ČTK
Hokej na ZOH 2026
Sobotní olympijský program přináší čtyři zápasy. Slováci bojují o překvapivé první místo ve skupině B proti Švédsku. K jistotě prvního místa a přímého postupu do čtvrtfinále jim stačí jakkoli bodovat nebo prohrát o méně než tři branky. Ve druhém utkání této skupiny se utká Finsko proti domácí Itálii. Ve skupině C porazili Lotyši Němce 4:3. USA vyzve Dánsko. První duely startují ve 12.10. ONLINE přenosy sledujte na iSportu. Postupový klíč hokejového turnaje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slovensko220007:36
2Švédsko210016:63
3Finsko210015:53
4Itálie200024:80
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1USA110005:13
    2Německo210016:53
    3Lotyšsko210015:83
    4Dánsko100011:30

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

