Hokej ONLINE: Švédsko - Slovensko 5:2. Sousedé bojují o první místo ve skupině
Sobotní olympijský program přináší čtyři zápasy. Slováci bojují o překvapivé první místo ve skupině B proti Švédsku. K jistotě prvního místa a přímého postupu do čtvrtfinále jim stačí jakkoli bodovat nebo prohrát o méně než tři branky. Ve druhém utkání této skupiny se utká Finsko proti domácí Itálii. Ve skupině C porazili Lotyši Němce 4:3. USA vyzve Dánsko. První duely startují ve 12.10. ONLINE přenosy sledujte na iSportu. Postupový klíč hokejového turnaje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0