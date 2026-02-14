Předplatné

ONLINE: USA - Dánsko 4:3. Bruggisser proti favoritovi snižuje, rozhodne třetí třetina

iSport.cz, ČTK
Hokej na ZOH 2026
Sobotní olympijský program přináší čtyři zápasy. Slováci jdou do čtvrtfinále! Proti Švédsku sice prohráli 3:5, ale rozdíl skóre v minitabulce hovoří pro ně. K jistotě prvního místa a přímého postupu potřebovali výhru Finska nad Itálii za tři body a Fini si s domácím týmem poradili hravě 11:0. Ve skupině C porazili Lotyši Němce 4:3. Ve 21.10 vyzvou USA Dánsko. ONLINE přenosy sledujte na iSportu. Postupový klíč hokejového turnaje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

Finové nasázeli Itálii jedenáct gólů

Finové deklasovali na závěr programu skupiny B olympijského turnaje v Miláně domácí Itálii 11:0. Tříbodová výhra posunula díky minitabulce na první místo a tím i přímo do čtvrtfinále Slováky, jimž Seveřané na úvod podlehli 1:4.

Finové si díky vyrovnanému skóre z minitabulky, jehož dosáhli vítězstvím 4:1 nad Švédy, zajistili druhé místo. S ohledem na vývoj dalších dvou skupin mají obrovskou šanci, že budou nejlepším týmem ze druhých míst a do čtvrtfinále postoupí přímo také oni.

Po dvou gólech vítězů vstřelili Sebastian Aho, Mikael Granlund, Kaapo Kakko a Joel Kiviranta. Kakko přidal také asistenci. Tři body nastřádali rovněž Artturi Lehkonen (1+2) a Mikko Rantanen (0+3). Čisté konto uhájil díky 15 úspěšným zákrokům Juuse Saros. Finové porazili Italy s nulou popáté za sebou.

Favorit, na jehož výkon netrpělivě čekali Slováci, kteří potřebovali, aby Itálie nebodovala, začal naplňovat svoji roli velmi rychle. Finové vyhráli první třetinu na střely na branku 13:2 a už v 11. minutě vedli 3:0. Skóre otevřel po nádherné souhře Aho, v přesilovce pak za přispění Gliry zvýšil Granlund a o 47 sekund později se trefil Kakko.

Ve 25. minutě se tečí prosadil Kiviranta. O chvilku později zacílil parádně z kruhu zápěstím opět Kakko. Zatímco Finové se bavili hokejem, Italové nestíhali. Přesto měli ve 34. minutě jedinečnou možnost vstřelit Finům po 30 letech gól. Frigo v oslabení ale zblízka neprostřelil Sarose. Ve 38. minutě přidal další trefu Granlund.

Od třetí třetiny nahradil Claru v brankovišti domácího týmu Fadani a Seveřané mu připravili hodně nevlídné přivítání, když za necelé čtyři minuty navýšili skóre až na 9:0. Po 61 sekundách zamířil přesně Heiskanen, jen o 33 vteřin později ho následoval Lehkonen, jenž ještě v čase 43:43 připravil gól pro Aha.

V 54. minutě završil "desítku" Armia, konečné skóre pak stanovil Kiviranta. Finové odehráli utkání bez vyloučení a vyhráli na přesné střelecké pokusy 62:15. Zaznamenali ještě o dvě střely víc než Švédové, kteří vyslali na italskou branku při výhře 5:2 v úvodu turnaje 60 přesných ran.

Slovensko postoupilo do čtvrtfinále

Slováci podlehli ve svém posledním utkání ve skupině B na olympijském turnaji Švédsku 3:5, navzdory první porážce v Miláně, ale postupují do čtvrtfinále. Zajistili si ho jako vítěz skupiny na základě minitabulky se Švédy a Finy. Postupu přiblížil svěřence kouče Vladimíra Országha přesilovkovým zásahem v čase 59:21 Dalibor Dvorský.

Švédové, kteří potřebovali po porážce 1:4 v severském derby nahánět skóre, začali lépe. Už ve třetí minutě zazvonil obránce Karlsson po pěkné akci na tyčku. Pak sice Švédové špatně vystřídali, ale v oslabení otevřel skóre Eriksson Ek. V pokračující přesilovce byl blízko vyrovnání Okuliar, také jeho pokus ale zastavila branková konstrukce.

V končící deváté minutě, kdy už se hrálo v plném počtu, ale Markström kapituloval. Po parádní ráně Slafkovského bez přípravy skončil kotouč s pomocí tyčky za jeho zády.

V čase 19:54 slavili Slováci další trefu, jenže předčasně. Po drtivé přesilovce, která zůstala i kvůli několika výborným zákrokům Markströma nevyužitá, pálil Regenda, puk prošel za záda švédského gólmana, který ale nedovolil dorážku Ružičkovi a na poslední chvíli zastavil puk na brankové čáře lapačkou. Po dlouhé kontrole na videu sudí rozhodli, že přes ni nepřešel celým objemem.

Na začátku 28. minuty stačilo Švédům pouhých pět sekund z přesilovky, aby ji využili zásluhou povedené rány Kempeho. Odpovědět mohl Dvorský po Hudáčkově nabídce. Následovala přesilovka Slováků, kterou sice nestihli využít, ale hned po jejím skončení po Čerešňákově zblokované střele pohotově zareagoval Gernát a bylo to 2:2.

Ve 34. minutě schoval Dahlinovu dělovku Hlavaj po výborném zákroku do lapačky. Jen chvilku na to našel Forsberg rozjetého Petterssona, jenž překonal Hlavaje zakončením mezi betony a favorit měl opět navrch. Švédové pak navíc nevyužili přesilovku.

V úvodu třetí části fauloval Marinčin a Seveřané měli k dispozici další početní výhodu. Forsbergova dorážka v jejím závěru proklouzala jen pár centimetrů vedle branky, o chvilku později neuspěl ani Landeskog, jemuž sebral radost Hlavaj.

Na konci 48. minuty ale Raymond skvěle našel před brankovištěm osamoceného Petterssona, který nezaváhal a přidal druhý dnešní zásah. Sám Raymond se pak prosadil v 52. minutě po krásné kličce, díky níž se dostal do zakončení přes Nemce a v tu chvíli byli nejblíže čtvrtfinále Švédové.

Velké drama vrcholilo. V 54. minutě Forsberg v přesilovce napálil tyčku, vzápětí Zibanejad nedokázal zblízka usměrnit kotouč do odkryté branky. V čase 57:22 ale zbytečně fauloval Raymond a Švédy přišly nevyužité šance a jeho nedisciplinovanost draho. Po ráně Slafkovského protlačil puk do branky Dvorský a uzavřel skóre. Hra Švédů bez gólmana už změnu nepřinesla.

Překvapivá výhra Lotyšů

Lotyši porazili na olympijských hrách v Miláně Německo po obratu 4:3 a ve druhém duelu ve skupině C si připsali první body. Na jejich úspěchu po úvodní porážce se Spojenými státy americkými 1:5 se dvěma góly podílel Dans Ločmelis. Němci nenavázali na vítězství nad Dánskem 3:1.

Německo se ujalo vedení po 126 sekundách hry. Lucas Reichel se dostal za lotyšskou obranu a překonal Šilovse střelou na vyrážečku. Pro synovce českého olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela to byla ve druhém utkání pod pěti kruhy premiérová branka. Při Rubinsově vyloučení mohl zvýšit náskok kanonýr Edmontonu Draisaitl.

Lotyši mohli vyrovnat ze svou úniků. Proti Tralmaksovi zasáhl Šilovs betonem a po Vilmanisově bekhendovém blafáku Němcům pomohla levá tyč. V 16. minutě při trestu Jonase Müllera už Němci o náskok přišli. Po Girgensonsově přihrávce zamířil do odkryté branky Ločmelis. Za 68 sekund si ale vzali vedení zpátky. Šilovse prostřelil z levého kruhu Kälble. Před první pauzou měl příležitost navýšit rozdíl Seider.

Ve druhé části nejdříve Němci odolali při Stachowiakově vyloučení. Ve 26. minutě nevyužil šanci na vyrovnání Dzierkals, ale v čase 28:02 už se to povedlo Ločmelisovi v přesilovce pěti proti třem. Při pobytu Jonase Müllera a Riedera na trestné lavici zamířil přesně z pravého kruhu.

Vzápětí se dostal do úniku Draisaitl, ale Šilovs zasáhl. V 34. minutě trefil v závěru početní výhody při Zileho vyloučení Stützle horní tyč. Lotyši mohli otočit stav z přečíslení, Girgensons však Grubauera nepřekonal.

Další možnost Němců měl v úvodu závěrečné části Rieder a při Mamčicsově trestu nepřekonal Šilovse ani Samanski. Ještě v oslabení ale zahrozil také Balinskis. Ve 49. minutě už otočil stav exkladenský Tralmaks, který z pravé strany projel před Grubauera a zamířil nad jeho lapačku.

Za tři minuty německého gólmana prostřelil z pozice mezi kruhy olomoucký Krastenbergs a bylo to 4:2. Němci už jen zkorigovali výsledek 139 sekund před koncem, kdy se Stüzleho střela odrazila do branky od Zileho.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slovensko3200110:86
2Finsko3200116:56
3Švédsko3200111:96
4Itálie300034:190
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1USA110005:13
    2Německo210016:53
    3Lotyšsko210015:83
    4Dánsko100011:30
