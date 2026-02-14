Slováci slaví porážku. Jsme nepříjemní, ví Kelemen. K úspěchu gratuloval i Jágr
PŘÍMO Z ITÁLIE | Podobná situace se často nevidí. Švédi vedli v posledním skupinovém utkání nad Slovenskem 5:3, přesto v závěru odvolali brankáře. Gól už nedali a radost propukla na straně poražených Slováků. Pokud nedojde k nečekanému překvapení v duelu mezi Finskem a Itálií, vítězem skupiny B se stane díky lepšímu skóre výběr Vladimíra Országha a postoupí rovnou do čtvrtfinále. Radost po prohraném zápase prožívali mnozí hráči poprvé. „Bylo to trošku divné,“ přiznal se smíchem útočník Miloš Kelemen.
Před utkáním se počítalo s jasným scénářem. Pokud budou Slováci bodovat, vyhrají skupinu. Pokud ne, dojde dost možná na minitabulku mezi Švédskem, Slovenskem a Finskem. Proto potřeboval tým okolo kapitána Tomáše Tatara prohrát nejvýše o dvě branky. „Věděli jsme to dopředu. Ale nebylo to tak, že bychom během zápasu v hlavě počítali,“ prozradil Kelemen.
Pardubický útočník se zbytkem týmu odehrál proti favoritům velmi dobré dvě třetiny. Slováci dvakrát odpověděli na švédské vedení a vývoj mohli zlomit na svoji stranu. „Ve druhé třetině jsme byli většinu třetiny lepší než Švédi. Vypadalo to spíš tak, že bychom mohli odskočit o pár gólů. Ale pak nám dali gól v našem oslabení a šli jsme za stavu 2:3 na přestávku,“ popisoval Kelemen.
Do většího rozdílu propadli Slováci až ve třetí třetině, kdy se severský tým zvedl a vystupňoval tlak. „Škoda. Potřebovali vyhrát o dva góly a my udělali zbytečné chyby v obranném pásmu, po kterých jsme dostali góly,“ litoval slovenský forvard.
Pořadí se měnilo během zápasu
V hlavách se v tu chvíli začala rozjíždět postupová matematika. Všichni počítali skóre ze vzájemných zápasů mezi Finskem, Švédskem a Slovenskem. Výběr Tre Kronor necelých devět minut před koncem přidal další zásah a v pravděpodobné minitabulce poskočil do popředí. S odpovědí se ale vytasil 39 sekund před sirénou Dalibor Dvorský. Švédi ještě sáhli ke hře bez brankáře, jenže marně. Po porážce 3:5 slavili Slováci.
Jen malou chvíli předtím přitom vše nasvědčovalo tomu, že přijde smutek a hodně se bude rozebírat situace z konce první třetiny. Střela Pavola Regendy propadla za záda brankáře Jacoba Markströma a švédský gólman vytáhl puk až z čáry. Nebo snad zpoza ní? Některé záběry naznačovaly, že kotouč už byl celým objemem za lajnou, kamera nad brankou ale nic takového prokazatelně nepotvrdila.
„Nevím, těžká situace. Možná to měl pod lapačkou za čarou, ale co jsem v té rychlosti viděl, tak puk trošku na čáře byl,“ řekl ke kontroverznímu momentu Kelemen.
Se spoluhráči už po utkání nemusel řešit, zda šlo, nebo nešlo o gól. Slováci splnili, co potřebovali, o vítězství ve skupině je mohl připravit už jen případný šok Itálie, kdyby bodovala v duelu s Finskem. V opačném případě by Slovensko postavilo na hlavu všechny předpoklady a skončilo před severskými velikány s kádry z NHL.
„Všechny zápasy jsou strašně vyrovnané. V dnešní době každý bruslí, na malém hřišti je obzvlášť těžké se prosadit. Je to dost silové. Za mě zatím super turnaj, musíme pokračovat,“ prohlásil Kelemen k dosavadnímu působení Slováků na Hrách.
Slováky chválí i Jágr
To zatím v hokejovém prostředí hodně rezonuje. Ocenil ho dokonce i legendární český útočník Jaromír Jágr. „Nikdy bych neřekl, že budu mít takovou radost, když Slováci dají gól, ale… Zaslouží si to! Gratuluji k postupu,“ napsalo číslo 68 na svém Instagramu.
Výkony slovenských hokejistů na olympiádě těší i Jaromíra Jágra • instagram.com/@jj68jaromirjagr
Výběr našich východních sousedů si chválu plně zaslouží. Na turnaji zatím podává velmi dobré výkony, srazil favorizované Finy a ve vyrovnané bitvě přetlačil Italy. „Jsme rychlí, tlačíme se do brány a máme výbornou defenzivu a brankáře. Zatím nám jdou i přesilovky,“ vyjmenovával Kelemen, co stojí za slovenským úspěchem.
Sám nejprve opomněl zmínit i další podstatný faktor. Celek kouče Vladimíra Országha má ve svém jádru i hráče, kteří se výborně umí dostat soupeři pod kůži. „Jsme nepříjemní. Patří to k tomu,“ přikyvoval útočník Dynama.
Už v první třetině rozpálil doběla hvězdného beka Rasmuse Dahlina, když si ve středním pásmu došel pro faul. Švéd si s ním pak ještě měl co vyříkávat. „Nic konkrétní. Byl nějaký naštvaný po faulu na mě. Ale za mě to byl faul a já jsem se jenom usmíval, smál a jeho to ještě víc znervózňovalo,“ pravil s nadhledem Kelemen.
Vedle něj se o nepříjemnou hru starají i Pavol Regenda nebo Erik Černák. Hlavní hokejový kumšt obstarává Juraj Slafkovský. Na letošní olympiádě se trefil už třikrát, navrch přidal tři asistence a útočnou hru Slovenska hodně řídí. „Juri má výbornou sezonu, hraje výborný hokej a je náš tahoun. Doufám, že mu to takhle půjde i dál,“ chválil týmovou star poctivý slovenský pracant.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|2
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0