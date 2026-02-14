Sedlák chválí Jílka: Super, jak dominuje. Proti Kanadě to byl nejtěžší zápas v životě
PŘÍMO Z ITÁLIE | Stále existuje možnost, i když kostrbatá, že hokejová reprezentace postoupí rovnou do čtvrtfinále a vyhne se vyčerpávajícímu osmifinále. Ale musí výrazným rozdílem porazit Švýcary. „Nemá cenu spekulovat,“ hlásí útočník Lukáš Sedlák před nedělním utkáním (12.10 hodin). Po tréninku mluvil o aktuální situaci a vyjádřil obdiv 19leté rychlobruslařské hvězdě. „Je super mít někoho, kdo takhle dominuje,“ chválí Metoděje Jílka a jeho mentální nastavení.
Na dobrovolné přípravě v tréninkové hale bylo deset hráčů a dva brankáři, ostatní zůstali v posilovně v olympijské vesnici. Na ledě nechyběl ani Lukáš Sedlák.
Jak jste naladění na Švýcary?
„Program byl náročný, dva těžké zápasy. Myslím, že jsme naladění dobře. Dneska máme lehčí den, trochu se vypotit a protáhnout nohy. Abychom v neděli byli čerství.“
Sledujete situaci ve skupině? Že se za určitých okolností můžete vyhnout osmifinále?
„Nějak jsme se tím nezaobírali. Někdo něco zmínil, ale za mě bude důležité zápas vyhrát, zvládnout ho a soustředit se na naše výkony. Aby měly vzrůstající tendenci. Od toho se můžeme odrážet dál. Jestli to vyjde na přímý postup, nad tím nemá cenu spekulovat, když jsme ještě ani nevyhráli.“
Vyhodnocovali jste si zpětně utkání s Francií, které jste zvládli 6:3, ale měli jste děsivou pětiminutovku, kdy jste třikrát inkasovali?
„Ještě na to nebyl ani čas. V neděli ráno máme teprve mítink, tam si něco ukážeme. Zrovna tohle ani nebyly systémové věci – jeden gól v oslabení, při druhém jsme udělali chybu na modré čáře a třetí byl takový… Prostě to tam plácli. Na tohle se právě moc připravit nedá. Ale určitě si to projdeme, aby se to nestávalo. Spíš jde o nastavení v hlavě.“
Jak je důležitá mentalita vítěze?
„V turnaji to je klíč ke každému zápasu. Nesmíte předbíhat a myslet na větší cíle, ale zvládnout dané utkání. Turnaj je krátký, záleží na každém střídání. V pátek jsme to viděli s Francouzi – tři čtyři byla špatná a dostali jsme tři góly. Zápas byl najednou úplně jiný. Je důležité znát naše možnosti, věřit systému. Pořád se v tom zlepšovat, stejně tak v komunikaci. Každým zápasem se vnímání spoluhráčů na ledě prohlubuje. Na tom je třeba nejvíc pracovat.“
Dá se inspirovat i v nastavení Metoděje Jílka, který je v hlavě nastavený jako šampion? Po stříbru byl smutný…
„Chápal jsem to tak, že ví, jaký čas je schopný zajet. V těchto sportech je to jiné, u nás se dá těžko predikovat, jestli dáte góly nebo ne.“
V rychlobruslení je to hlavně o tréninku.
„Ano. On ví, kolik natrénoval. V hokeji je tohle složitější, vstupují do toho náhody, odrazy. U nás závisí na sebedůvěře, je to něco jiného. V takovém turnaji hlavně směrem k systému. Musíme být trpěliví. S Francií mohlo trvat daleko déle, než to obrátíme.“
Co vůbec říkáte na Jílkův příběh?
„Super. Díval jsem se v televizi, zrovna tam byl anglický komentář, kde říkali, ještě než vyhrál, že to bude nová star rychlobruslení. Doufám, že to bude dál potvrzovat. Je vždycky super mít někoho v naší zemi, která není tak úplně velká, kdo takhle dominuje.“
Proti Švýcarům hrajete už v poledne, je to velký nezvyk?
„Je. Během soboty budu celé odpoledne přemýšlet, jak to udělat. Třeba co si dát k jídlu a stejně se to ještě pětkrát změní. (smích) Pro oba týmy je to stejné, nezažíváme to moc často. Bude to o tom, kdo se líp nastaví v hlavě na začátek. Přece jen to bude nestandardní. Může to rozhodovat.“
Ještě se vraťme ke Kanadě, byl to velký fičák?
„Když vidíte jejich lajny, tak mají vlastně čtyři první. Určitě to byl nejtěžší zápas, co jsem kdy hrál. Na nic nebyl čas ani místo. Škoda, že jsme na konci třetiny dostali první gól. Kdybychom odskočili na 1:0, tak to mohlo vypadat jinak. Ale to jsou kdyby.“
Viděli jste, jak se zranil švýcarský útočník Kevin Fiala?
„Zrovna jsme na ten zápas koukali ve vesnici. Hned jsme věděli, že to nebude dobré, spadnul mu na nohu. Škaredé.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0