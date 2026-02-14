Předplatné

Ženy, zvykněte si na kritiku. Chlapík vydrží. V čem jsou Slováci dál než Češi?

Zimák: Ženy, zvykněte si na kritiku. Chlapík vydrží. V čem jsou Slováci dál? • Zdroj: iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Česko se chystá na klíčový skupinový zápas se Švýcarskem. Podcast Zimák rozebírá možnou podobu sestavy, kdo by z ní mohl vypadnout a kdo zůstat. Epizoda s redaktory Sportu v Miláně Zdeňkem Jandou a Filipem Ardonem však začne příběhem Slováků, kteří přímo postoupili do čtvrtfinále. Řeč dojde i na ženský hokej. České družstvo by si mělo po nečekaném vyřazení už ve čtvrtfinále zvyknout na kritiku. Epizodu moderuje Patrik Czepiec, připojí se i další člen redakce Pavel Bárta.

Nový díl Zimáku si můžete pustit také na zimakpodcast.cz či na YouTube.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

