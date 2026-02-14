Ženy, zvykněte si na kritiku. Chlapík vydrží. V čem jsou Slováci dál než Češi?
Česko se chystá na klíčový skupinový zápas se Švýcarskem. Podcast Zimák rozebírá možnou podobu sestavy, kdo by z ní mohl vypadnout a kdo zůstat. Epizoda s redaktory Sportu v Miláně Zdeňkem Jandou a Filipem Ardonem však začne příběhem Slováků, kteří přímo postoupili do čtvrtfinále. Řeč dojde i na ženský hokej. České družstvo by si mělo po nečekaném vyřazení už ve čtvrtfinále zvyknout na kritiku. Epizodu moderuje Patrik Czepiec, připojí se i další člen redakce Pavel Bárta.
Nový díl Zimáku si můžete pustit také na zimakpodcast.cz či na YouTube.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0