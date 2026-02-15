Česko - Švýcarsko 3:4p. Komplikace! Po prohře giganti ve čtvrtfinále? Nervy celý zápas
PŘÍMO Z ITÁLIE | Český tým hlásí potíže. Ne, že by cesta za úspěchem byla zatarasená, ale hokejisté si ji značně zkomplikovali. V posledním utkání ve skupině prohráli se Švýcary 3:4 v prodloužení a teď budou napjatě čekat, jaký soupeř v osmifinále na ně vyjde během odpolední loterie. Ale i když výběr kouče Radima Rulíka soupeře (Německo, Dánsko, Lotyšsko?) skolí, pak ho čeká gigant. Kanada, nebo Amerika. Což při rozložení sil na globální scéně není dobrá zpráva. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>
To byly nervy! Zápas se přeléval z jedné strany na druhou. Na ledě, ale i v hledišti. V jednu chvíli vládli Češi s pokřikem Kdo neskáče není Čech, potom Švýcaři se svým typickým Hopp Schwiiz! Hala se otřásala.
Ke konci třetí části už se zdálo, že české akcie klesají a na řadě byly černé scénáře o zkomplikované cestě za úspěchem. Ideálně za vysněnou medailí.
Ale potom svoji sílu ukázal Martin Nečas. V době, kdy už Češi hráli bez brankáře, se zjevil na levé straně a prásk! Prostřelil Leonarda Genoniho a srovnal na 3:3. Nervák pokračoval. Před televizí v tiskovém středisku se shromáždili i zahraniční novináři.
Po šanci českého výběru přišel rychlý švýcarský úder. Obránce Dean Kukan zakončil přečíslení gólem a bylo po nadějích.
„Chtěli jsme vyhrát, uvědomovali jsme si dobře, o co jde," uvedl krátce po utkání trenér Radim Rulík. Měl na mysli i to, že věděli o tom, že pouze vítěz se v případném čtvrtfinále vyhne Americe, nebo Americe, Což se nepodařilo.
„Tak daleko nekoukám, teď je hlavní, abychom vyhráli předkolo," nechtěl předbíhat útočník Martin Nečas.
Nálada mezi hráči při rozhovorech byla mizerná. David Pastrňák krátce promluvil pro zahraniční novináře, s těmi českými už pak nemluvil.
Byl to zápas o to, aby si národní tým otestoval svoji opravdovou sílu v Miláně. Kanada byla odstřelená, Francie se musela porazit.
Realitu měl odhalit právě střet se soupeřem, jenž je stejná váhová kategorie. Dlouho Češi vedli, ale během dvou minut ve druhé části skóre otočil. Pak ještě v pádu potvrdil dobrou formu obránce Radim Šimek, jenž patří k nejlepším českým bekům a dělá čest extralize, ale útočník Pius Suter zase kormidlo utkání otočil.
Kouč Rulík se snažil ve třetí části míchat útoky, oživit hlavně nevýraznou první formaci. David Pastrňák šel k Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi. Neujala se ani přesilovka v posledních minutách.
V ní sice Češi skórovali, ale Pastrňák při pohybu zasáhl švýcarského brankáře Genoniho, takže hned sudí na ledě gól odvolali.
Dlouho se zdálo, že utkání bude mít hrdinu se silným příběhem. Jménem Filip Chlapík. Když skóroval v úvodní části, bylo na něm vidět, že to není tuctový gól. V sezoně jich za Spartu nastřílel 19, ale tenhle byl jiný. Na olympiádě! Národní tým mu dlouho nastavoval nepřívětivou tvář. Několikrát vypadl na poslední chvíli z nominace na mistrovství světa.
Ale nezahořknul. „Když přijde pozvánka, nikdy neodmítnu. Nikdy,“ říkal během sezony v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Ani do Milána se původně neměl podívat, zůstal v záloze. Ne jako náhradník, tohle oslovení kouč Radim Rulík odmítal, že je příliš neuctivé. Takže byl jako připravený hráč.
Na olympiádu se dostal jako náhrada za zraněného útočníka Pavla Zachu. Střelecky se prosadil už v minulém utkání proti Francii, ale teď trefil ještě mnohem důležitější gól. Skvěle mu nesobecky přihrál útočník Martin Nečas a dopřál svému parťákovi z formace životní okamžik.
Chlapík skončil na mantinel. V televizním záběru se zrovna objevil Pastrňák, jak vyskočil na střídačce radostí a zaťal pěst.
Pokáč v Miláně i Čech jako čárový sudí
Dlouho se zdálo, že to může být stejně jako při zlaté Praze ve finále jediný gólový okamžik. Ale pak přišly dva góly na konci druhé části. Nejdřív smolně sklepl bruslí obránce Radko Gudas puk do vlastní sítě. A za necelé dvě minuty už se soupeř za hlasitých chorálů švýcarských fanoušků dostal do vedení 2:1.
Útočník Timo Meier, opora New Jersey, doklepl ránu spoluhráče Romana Josiho od modré. Dostál už nemohl zareagovat, zámořský útočník poslal pohotovým bekhendem soupeře do vedení. Během chvíle se nálada v hledišti i na tribuně proměnila. Z českého pohledu směrem k horšímu.
Zápas úplně nevyšel první formaci. Pastrňák se snažil herní situace řešit chytře, prohazovačkami, ale nevycházelo mu to. Příliš vidět nebyl ani centr Tomáš Hertl.
V hledišti opět nechyběly rodiny hráčů, tentokrát dorazil i někdejší obránce Jaroslav Špaček, trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana, který na vlastní oči sledoval, jak se na ledě daří jeho synovi. Opět se přišla podívat i někdejší tenistka Lucie Šafářová, kteráý měla na sobě dres se jménem svého manžela, Tomáše Plekance.
Dorazil i populární zpěvák Pokáč. „Jak dopadnou Češi? No jasně, že vyhrajou celou olympiádu,“ pousmál se v krátkém rozhovoru pro iSport. Ovšem nezdar se Švýcary případnou cestu k tomuto snu značně zkomplikoval.
Zajímavostí bylo, že jedním z čárových rozhodčích byl Libor Suchánek. Čech, který je ovšem na olympiádě ve škatulce sudích z NHL. A tam si na národnost nehrají. Tam rozhoduje kvalita.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0