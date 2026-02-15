Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Klíčový boj ve skupině, Dostál zmařil Suterův pokus

Český útočník Filip Chlapík v potyčce se Švýcary
Český útočník Filip Chlapík v potyčce se ŠvýcaryZdroj: Pavel Mazáč / Sport
David Pastrňák v olympijském zápase proti Švýcarsku
Český bek Radko Gudas je držený dál od tří Švýcarů
Český útočník Filip Chlapík pálí na branku Švýcarsku
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Český útočník Ondřej Palát oslavuje trefu Davida Pastrňáka (vlevo)
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka v zápase proti Francii
19
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (7)

Olympijský turnaj míří k vyvrcholení. Čeští hokejisté zakončují základní skupinu A už od 12.10 důležitým zápasem se Švýcarskem. Postoupit přímo do čtvrtfinále je pro obě mužstva takřka nemožné, stále ovšem hrají o lepší umístění v osmifinále play off. V brance začne Lukáš Dostál, mimo sestavu zůstali obránce Jan Rutta a útočník Dominik Kubalík. Švýcarsko se v Miláně musí obejít bez zraněného útočníka Kevina Fialy. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

 

Sledujte on-lineLIVE
00

Video placeholder

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Vstoupit do diskuze (7)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů