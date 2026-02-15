ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:2. Klíčový boj skupiny. Rychlý obrat po nešťastném odrazu
Olympijský turnaj míří k vyvrcholení. Čeští hokejisté zakončují základní skupinu A už od 12.10 důležitým zápasem se Švýcarskem. Postoupit přímo do čtvrtfinále je pro obě mužstva takřka nemožné, stále ovšem hrají o lepší umístění v osmifinále play off. V brance začne Lukáš Dostál, mimo sestavu zůstali obránce Jan Rutta a útočník Dominik Kubalík. Švýcarsko se v Miláně musí obejít bez zraněného útočníka Kevina Fialy. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0