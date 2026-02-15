Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:2. Klíčový boj skupiny. Rychlý obrat po nešťastném odrazu

K české smůle se Švýcaři radují po vyrovnávací trefě
K české smůle se Švýcaři radují po vyrovnávací trefěZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace
Radko Gudas se dívá na puk v brance Lukáše Dostála
Český bek Radko Gudas nešťastně sráží puk za záda Lukáše Dostála
Obrovská radost Filipa Chlapíka po gólu proti Švýcarsku
David Pastrňák v obrovské šanci netrefuje odkrytou branku Švýcarů
Zápas Česká se Švýcarskem sleduje i legendární fanoušek Fantomas
David Pastrňák v dresu české hokejové reprezentace
Olympijský turnaj míří k vyvrcholení. Čeští hokejisté zakončují základní skupinu A už od 12.10 důležitým zápasem se Švýcarskem. Postoupit přímo do čtvrtfinále je pro obě mužstva takřka nemožné, stále ovšem hrají o lepší umístění v osmifinále play off. V brance začne Lukáš Dostál, mimo sestavu zůstali obránce Jan Rutta a útočník Dominik Kubalík. Švýcarsko se v Miláně musí obejít bez zraněného útočníka Kevina Fialy. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

