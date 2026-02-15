Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:3. Klíčový boj skupiny. Rychlá odpověď na Šimkův gól

Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace
K české smůle se Švýcaři radují po vyrovnávací trefě
Obránce Radim Šimek vleže oslavuje vyrovnávací gól
Radko Gudas se dívá na puk v brance Lukáše Dostála
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
Český bek Radko Gudas nešťastně sráží puk za záda Lukáše Dostála
Obrovská radost Filipa Chlapíka po gólu proti Švýcarsku
Olympijský turnaj míří k vyvrcholení. Čeští hokejisté zakončují základní skupinu A už od 12.10 důležitým zápasem se Švýcarskem. Postoupit přímo do čtvrtfinále je pro obě mužstva takřka nemožné, stále ovšem hrají o lepší umístění v osmifinále play off. V brance začne Lukáš Dostál, mimo sestavu zůstali obránce Jan Rutta a útočník Dominik Kubalík. Švýcarsko se v Miláně musí obejít bez zraněného útočníka Kevina Fialy. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

