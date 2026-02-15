Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Klíčový boj ve skupině, Rulíkův tým hraje o umístění v play off

Český útočník Ondřej Palát oslavuje trefu Davida Pastrňáka (vlevo)
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka v zápase proti Francii
Radim Rulík během utkání proti Kanadě
Český útočník David Pastrňák po vstřelení gólu
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Radim Rulík a Tomáš Plekanec při poradě na střídačce
Hokej na ZOH 2026
Olympijský turnaj míří k vyvrcholení. Čeští hokejisté zakončují základní skupinu A už od 12:10 důležitým zápasem se Švýcarskem. Postoupit přímo do čtvrtfinále je pro obě mužstva takřka nemožné, stále ovšem hrají o lepší umístění v osmifinále play off. Nedělní soupeř se v Miláně musí obejít bez zraněného útočníka Kevina Fialy. Jak nastoupí Češi? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

