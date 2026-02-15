Pasta musí hrát s Nečim, má jasno Irgl po Švýcarech. Česku chybí větší drajv
Česká vystoupení na Hrách v Miláně jsou zklamáním. Po drsné lekci od Kanady (0:5) muselo přijít vypětí všech sil, aby národní tým pokořil Francii (6:3). Porážka se Švýcarskem (3:4p) pak přinesla ukrutně složitou cestu do bitev o medaile. Ve výhledu do čtvrtfinále stojí Kanada.
Web iSport přináší každý den podcast ZIMÁK, v neděli odpoledne byl v živém vysílání VIP hostem světový šampion a útočník švýcarského Zugu Daniel Voženílek. Společně s ním komentoval váhavé počínání výběru Radima Rulíka i Zbyněk Irgl. Nikomu nemohlo ujít, že David Pastrňák je zatím v hlubokém stínu svých schopností. Co za tím je a jak to změnit?
Švýcaři nebyli na duel s českou reprezentací nastaveni ideálně. Ze sestavy vypadl po škaredé nehodě skvělý útočník Kevin Fiala, mimo hru je i výtečný centr Denis Malgin. Pro zemi helvétského kříže je triumf nad Českem o to větší událostí.
„Čekal jsem dopředu těsný zápas, ale věřil jsem ve vítězství, zvlášť když soupeř přišel o Fialu, což je důležitý článek týmu,“ rekapituloval Irgl. „Přišli o Fialu, navíc Malgin je nejlepší švýcarský hráč v Evropě a jediný pravák v jejich týmu s obrovským potenciálem, museli kvůli tomu překopat přesilovky. Plus jim odpadl z první defenzivní lajny Glauser, takže i já jsem věřil ve vítězství,“ připojil Voženílek.
Článek pokračuje pod infografikou.
Jenže Češi zahájili slabě, nechytli tempo soupeře, nebyli v zápase, tahali za kratší konec. Což třeba Zbyněk Irgl moc nechápe. „Tempo nemáme celý turnaj, ostatní mančafty, včetně třeba i Lotyšů, začnou zápas úplně jinak. My patříme do šestky nejlepších týmů, ale nemáme v sobě, že bychom šli do zápasu jako hladový tygr. Lotyši s USA se řezali od první minuty, čekal bych, že do toho půjdeme hlava nehlava, a my to vůbec nemáme! Ve druhé třetině jsme několikrát strašně zaspali, nemít Lukáše Dostála, tak…“ podivoval se Irgl v Zimáku.
Kouč Radim Rulík v tomto směru mluví o české nátuře, Voženílek míní, že to není jen problém Čechů. A že ti jsou spíš hladovější v závěru než v úvodu. „Nemáme to na začátku, máme to až na konci. Jako se Švýcary. Jakmile jsme začali tlačit s Pastou, Nečim a Hróňou, vyšlo najevo, že dovednosti a rozdílové hráče máme. To nám může pomoci dál,“ myslí si člen zlaté pražské party.
Češi tak připomínají spíš dieselový motor, otáčky postupně nabírají. Ovšem stejně to není podle očekávání. „Nemáme drajv,“ soudí Irgl. „Jakmile vyjedou Tkachukové na led, lítají hlava nehlava, k tomu jsou ještě hokejisti. Na turnaji nejlepších hráčů bych čekal, že ti naši budou schopni udělat to, co v prvním zápase McDavid, který hned sestřelil Sedláka. Přitom v NHL to nedělá, nehraje do těla. Na olympiádě je pak jeho první akcí na ledě tvrdý hit, švestka! Na olympiádě ze sebe musíš vyndat i to, co nemáš,“ říká bez obalu vicemistr světa z Rigy 2006.
Pastovi by pomohl k sebevědomí gól
Obrovské a nečekané téma je hra Pastrňáka. Na Hrách se trápí, ztrácí množství kotoučů, přihrává nepřesně, akce u něj nezřídka končí. Formace s Tomášem Hertlem a Ondřejem Palátem nefunguje. „Celou dobu říkám, že k sobě potřebujete dávat typově stejné hráče. Pasta je schopný druhé hráče udělat, ale na turnaji skutečně nejlepších potřebujete od spoluhráčů i zpětnou vazbu. S Pastou musí hrát Neči, potřebuje někoho, s kým narazí puk, vymění, dají si ho. Ondra Palát je výborný hráč, skvělý dříč, ale Pasta potřebuje do lajny typologicky jiné hráče,“ je si jistý Irgl.
Vidět to asi musí i Rulík, ale volba před Švýcarskem padla opět na rozpojení Pastrňáka s Nečasem. „Podle mě to Radim s nimi probíral už před turnajem, on to s hráči rozhodně nedělá tak, že by jim říkal: Budeš hrát s tímhle a hotovo,“ podotýká Voženílek. V dané problematice vidí jednu připomínku. „Možná to chtělo nechat Pastu s Nečim delší dobu v zápase s Kanadou, ať si to vyzkouší,“ míní český reprezentant. Irgl v Zimáku přikyvoval. „Není měřítkem nechat je hrát proti Kanadě a pak je rozdělit. Proti Kanadě v uvozovkách vypadá každý jako kašpar.“
Takže co teď? Druhá formace s Martinem Nečasem a Davidem Kämpfem po příchodu Chlapíka ožila, nyní ji roztrhávat by nebylo moudré, takže to vypadá na Pastrňákovo umístění k Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi. Dohrávali spolu nedělní bitvu. „Druhá lajna hrála skvěle, Chlápa si formu přinesl z extraligy. Tuhle lajnu rozhodně roztrhávat Radim nebude,“ usuzuje Voženílek. „Pastovi by pomohl k sebevědomí gól, aby se to pak projevilo i ve hře pět na pět.“
Irgl to také vidí na nasazení Pasty k Červenkovi. „Půjde s ním a se Sedlem, ta lajna ožila a Pasta z hokeje měl najednou radost. Zatímco když jste ho viděli proti Francii, jak jde střídat, jak to bere z levé strany na pravou střídačku, hra šla přes něj a ani ho to nezajímalo, byl úplně v klidu na dvou nožích… Trenéři si musí vzít Pastu bokem, musí mu říci, že je číslo jedna, a zeptat se ho, jak si to představuje. Tak to musí být, protože ho potřebujete,“ věří Irgl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0