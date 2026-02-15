ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek?
Druhá porážka na olympijském turnaji v Miláně a hodně nepříjemná. Čeští hokejisté se po zisku jednoho bodu v duelu se Švýcarskem dostali do potíží, čeká je úterní předkolo play off, ale hlavně případné čtvrtfinále s gigantem z Kanady či USA. Třetí vystoupení na turnaji bylo hlavním tématem nedělního ZIMÁKU ŽIVĚ, jehož VIP hostem byl mistr světa z Prahy Daniel Voženílek, aktuálně hráč švýcarského Zugu, tradičně Zbyněk Irgl a pak také reportéři iSport.cz Miroslav Horák a Pavel Bárta. Řešila se zatím málo účinná česká hra a také matná vystoupení Davida Pastrňáka a ponechat stranou jsme nemohli ani Voženílkovu profesní budoucnost v následujících sezonách.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0