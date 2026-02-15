Předplatné

ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek?

ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek? • Zdroj: iSport.cz
Olympijský Zimák ŽIVĚ po zápase se Švýcarskem
Obránce Radim Šimek vleže oslavuje vyrovnávací gól
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Druhá porážka na olympijském turnaji v Miláně a hodně nepříjemná. Čeští hokejisté se po zisku jednoho bodu v duelu se Švýcarskem dostali do potíží, čeká je úterní předkolo play off, ale hlavně případné čtvrtfinále s gigantem z Kanady či USA. Třetí vystoupení na turnaji bylo hlavním tématem nedělního ZIMÁKU ŽIVĚ, jehož VIP hostem byl mistr světa z Prahy Daniel Voženílek, aktuálně hráč švýcarského Zugu, tradičně Zbyněk Irgl a pak také reportéři iSport.cz Miroslav Horák a Pavel Bárta. Řešila se zatím málo účinná česká hra a také matná vystoupení Davida Pastrňáka a ponechat stranou jsme nemohli ani Voženílkovu profesní budoucnost v následujících sezonách.   

 

KonecLIVE Po prodl.
43

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie200023:100

