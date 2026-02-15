Zimák ŽIVĚ s Danielem Voženílkem: Mistr světa hodnotí zápas se Švýcarskem

Předplatné

Obránce Radim Šimek vleže oslavuje vyrovnávací gól
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Český útočník Martin Nečas slaví vyrovnávací gól se střídačkou
Jeden z hrdinů ze zlaté Prahy 2024 a bývalý třinecký čaroděj Daniel Voženílek bude VIP hostem nedělního ZIMÁKU ŽIVĚ, který chystáme po nedělním odpoledním duelu se Švýcarskem a to zhruba od 14:45. S útočníkem Zugu probereme třetí vystoupení národního týmu na olympiádě a určitě se dostane i na dotazy ohledně Voženílkovy budoucnosti na klubové scéně.

KonecLIVE Po prodl.
43

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie200023:100

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

