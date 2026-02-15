Zimák ŽIVĚ s Danielem Voženílkem: Mistr světa hodnotí zápas se Švýcarskem
Jeden z hrdinů ze zlaté Prahy 2024 a bývalý třinecký čaroděj Daniel Voženílek bude VIP hostem nedělního ZIMÁKU ŽIVĚ, který chystáme po nedělním odpoledním duelu se Švýcarskem a to zhruba od 14:45. S útočníkem Zugu probereme třetí vystoupení národního týmu na olympiádě a určitě se dostane i na dotazy ohledně Voženílkovy budoucnosti na klubové scéně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0