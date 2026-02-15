Češi si zkomplikovali další cestu turnajem. Těžký soupeř přijde tak jako tak, ví Chlapík
PŘÍMO Z ITÁLIE | Píše jeden ze silných příběhů letošní olympiády. Filip Chlapík se dočkal nominace dodatečně, do sestavy se dostal až ve druhém zápase a hned se zapsal mezi střelce. Na výrazný výkon navázal i proti Švýcarsku, kdy dával úvodní gól a důležitou roli sehrál i při vyrovnání na 2:2. Přesto musel kousat porážku po prodloužení, která Čechům může zkomplikovat další cestu turnajem. „Mohlo to jít na obě strany,“ litoval sparťanský kapitán po posledním duelu skupiny. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Co říct k zápasu? Mohli jste brát tři body, dva, ale nakonec máte jen jeden.
„Těžko hodnotit. Taky jsme mohli prohrát za tři body, kdyby kluci ke konci nedali gól. Za mě super zápas. Věděli jsme, o co hrajeme, a šlo to do prodloužení, kde byli šťastnější. Ten borec to dobře trefil. Těžký.“
Je i pro vás jako tým důležité, že jste dokázali v závěru srovnat?
„I pro psychiku do dalších zápasů. Když hrajete šest na pět, je strašně důležité, že gól padne. Škoda konce.“
V čem byli Švýcaři nepříjemní, čím vám zatápěli?
„Těžko říct. Dva vyrovnané týmy, které si to rozdaly. Škoda, že vždycky dokázali najít góla. Když jsme dali my, hned odpověděli. Mohlo to jít na obě strany.“
Byli nepříjemní v soubojích? Z tribuny to tak vypadalo.
„ Za mě to bylo oboustranné, taky jsme tam měli nějaké dobré souboje. Co jsem viděl já, za mě naprosto vyrovnaný zápas.“
Byl zápas specifický tím, že se hrálo už v poledne? Jak jste se na to chystali?
„Chystali jsme se jako na každý jiný zápas. Bral jsem to, že to tak prostě je. Je to trošku těžší spíš s jídlem, člověk neví, jak se má najíst. Ale jsme profíci, jsme na olympiádě. Výmluvy, že je to neobvyklý čas… Prostě je zápas, musíš být ready.“
Zápas se Švýcary určil případnou další cestu turnajem. Vnímáte jako velkou komplikaci, že se nepovedlo ho urvat na svoji stranu?
„Komplikaci… Chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Kdybychom chtěli placku, těžký soupeř přijde tak, či tak. Teď uvidíme, jak to dopadne. Musíme se připravit na další zápas a už je play off. Tam to může dopadnout jakkoliv.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Teď všechno nasvědčuje tomu, že by vás ve čtvrtfinále čekala nejspíš Kanada, nebo USA.
„Nejdřív musíme přejít přes osmifinále. Pak uvidíme.“
Zastavme se ještě u vás. Minule jste byl 13. útočník, teď už jste měl místo ve druhé lajně. A vypadalo to, že šlapala, ne?
„Já jsem se cítil skvěle po šanci, co jsem s nimi dostal. Chtěl jsem hrát svoji hru a přispět tím, proč jsem tady. To je spíš otázka na kluky, kteří spolu hrají delší dobu. Já si to moc užívám, jsou skvělí hráči a pro mě je čest tam s nimi být.“
Odehrál jste druhý zápas na olympiádě, dal druhý gól. To není špatné, že?
„Pro mě to je skvělé, prohra to samozřejmě trošku kazí. Snažím se tam odvádět maximum, je nějaký důvod, proč jsem tady a chci tam nechat všechno a vyhovět klukům. Doufám, že to nějak funguje.“
Dobrou práci jste odvedl i před gólem na 2:2, kdy jste operoval před bránou a brankář Genoni neudržel puk.
„Viděl jsem, že to tečoval, spíš jsem se bál, jestli to nebylo bránění gólmanovi. Ale já jsem tam upadl, takže jsem asi věděl, že mě podrazil hokejkou. Hned jsem věděl, že by to asi mělo platit.“
Cítíte teď důvěru trenérů? V rotaci vás nechali, i když stáhli hru na tři útoky.
„Samozřejmě, vážím si toho. Už to, že tady můžu být, pro mě bylo skvělé. Že jsem v sestavě, je skvělé, i to, že můžu hrát s kluky v druhé lajně. Jsou to pro mě skvělé zážitky. Na druhou stranu jim chci splatit důvěru a doufám, že to taky dělám. Rozhodnutí je pak na nich. Když tam půjdu, chci odvést maximum.“
Budete sledovat výsledky dalších zápasů, které vám určí soupeře pro osmifinále a případně dál?
„Určitě. Tady není moc co dělat. Mám tady rodinu, půjdu za nimi a samozřejmě budu koukat, jak to dopadne. Až to začne, bude fokus na další zápas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0