Pastovi chceme pomoct, přiznává Rulík a promyslí varianty. Titánům se chtěl vyhnout
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když přišel na rozhovor, bylo mu jasné, že se jeho výběr dostal do svízelné situace. „Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát,“ říkal kouč hokejové reprezentace Radim Rulík. Nejen kvůli tomu, aby se mužstvo dostalo do pohody, ale aby se vyhnulo v případném olympijském čtvrtfinále Kanadě, nebo Americe. „To jsme si dobře uvědomovali. My i hráči,“ vykládal trenér, jenž stejně jako celý tým stále neví, na koho narazí v první fázi play off. Srážka se zámořskými soky v další fází je však velkou překážkou… Pavouk hokejového play off na ZOH 2026 ZDE>>>
Jak byste porážku se Švýcary zhodnotil?
„Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát, hráči i my jsme si toho byli vědomi. Všechny věci, co se udály, změny, stažení sestavy, byly proto, abychom uspěli a zápas neztratili. Bohužel to stačilo jen na remízu a pak nás přečíslili v prodloužení a proměnili to.“
Skóre se přelévalo, vyrovnali jste chvíli před koncem. O to těžší je pro vás přijmout porážku?
„Spíš mě mrzí, že jsme vedli 1:0 a pak dvakrát prohrávali. Nevím, jak to skončilo na poměr střel, ale myslím, že tam nebude moc velký rozdíl. Bylo to vyrovnané, rozhodly maličkosti a trošku se to přiklonilo k nim.“
Vy jste chtěl, aby šel výkon týmu nahoru během turnaje. Tak jak se vám to jeví zatím?
Tak...(přemýšlí) Určitě to byl lepší výkon než proti Francii, nebo aspoň v tý druhý třetině. Ale určitě všichni cítíme, že to není úplně ono. Soupeři jsou silní, je to strašně vyrovnané. Když jsme prohrávali, cítil jsem velkou touhu se do zápasu vrátit a otočit to. Tam to bylo lepší a lepší, ale říkám, nepodařilo se nám eliminovat soupeře. Dělali jsme všechno, abychom to zvládli, ale bohužel se to nepodařilo.“
Pastrňák se herně trápí, jak ho dostat do jeho klasického módu?
„Přemýšlíme nad tím, jak mu pomoci. Bavíme se o tom, vymýšlíme. Teď jsme ho dali na závěr s Červusem (Červenkou) a se Sedlem (Sedlákem). Pracujeme na tom, uvidíme. Během pondělí si na to sedneme a připravíme to směrem k osmifinále.“
Souhra celé první formace nebyla ideální, že? Hlavně v úvodu.
„Nebudu to úplně komentovat, ale budeme hledat další možnosti.“
Nemáte strach, že výsledek dostane tým malinko dolů?
„Vždycky se síla projeví, když to úplně nejde. Uvidíme, jak silní jsme přijeli, což se ukáže v dalších zápasech.“
Budete je sledovat? Abyste věděli, na koho narazíte?
„Musíme se podívat na ten rozpis, protože jsem se na něj nedíval, mě zajímal náš zápas.“
V případném čtvrtfinále vás čekají Kanada, nebo Amerika. Co na to říkáte?
„No, tomu jsme se chtěli právě vyhnout tím, že porazíme Švýcary. Věděli jsme to moc dobře. I hráči.“
Lukáš Sedlák se zlobil na rozhodčí, že Švýcarů bylo na ledě v prodloužení víc.
„Ze střídačky tam není vidět, takže to se musím podívat z opakovaného záznamu.“
Řešili jste, jestli si nevezmete trenérskou výzvu na neuznaný gól kvůli atakování hráče v brankovišti?
„Řešili. Ale neměli jsme stoprocentní informaci, ať si ji vezmeme. Že ke kontaktu nedošlo… Nechtěli jsme riskovat, protože bychom byli vyloučení. To by byl velký risk.“
Co říkáte na to, jak se daří Filipu Chlapíkovi? Hraje výborně, že?
„Od toho tady je. Dostal zápas, je vidět, že má ohromnou chuť, je odhodlaný tam nechat úplně všechno. Na to reagujeme a hraje. Chlápa zapadl do druhé formace výborně. Jo, ta nás držela produktivitou, tu můžu jenom vyzdvihnout, jak hrála.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Hráli jste tři zápasy ve čtyřech dnech. Jak je to náročné?
„Je to pro všechny stejné, takhle zhuštěné. Stoprocentně je výhoda, když se postoupí přímo do čtvrtfinále. To se nám nepodařilo. A pak jsme se chtěli vyhnout (Kanada, USA) ve čtvrtfinále. Bohužel, to se taky nepodařilo.“
Jak je na tom Radek Faksa, který se poranil?
„To nevím, to se dozvím až později.“
A jak byste ohodnotil, jak hraje Radim Šimek? Který se bez problémů adaptoval z extraligy na top úroveň?
„Já bych asi nemluvil o jednotlivcích. Protože potřebujeme být úspěšní jako tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0