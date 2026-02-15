ZNÁMKY Česka: Hajzlík, rozporuplný Šimek či vděčný Chlapík. Pastrňák? Zatím to není ono
Nervy drásající boj s hořkou tečkou. Porážka se Švýcarskem (3:4p) na závěr skupiny A českým hokejistům výrazně zkomplikovala následující cestu olympijským turnajem. Duel proti Švýcarům přitom nabídl kvalitní výkony reprezentantů včetně tříbodového představení Martina Nečase. Jak si vedli Češi ve třetím zápase na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).