ZNÁMKY Česka: Hajzlík, rozporuplný Šimek či vděčný Chlapík. Pastrňák? Zatím to není ono

Video placeholder
ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek? • Zdroj: iSport.cz
Čeští hokejisté vstřebávají těsnou porážku se Švýcarskem
Český útočník Martin Nečas slaví vyrovnávací gól se střídačkou
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
Obránce Radim Šimek vleže oslavuje vyrovnávací gól
39
Fotogalerie
Hokej na ZOH 2026
Nervy drásající boj s hořkou tečkou. Porážka se Švýcarskem (3:4p) na závěr skupiny A českým hokejistům výrazně zkomplikovala následující cestu olympijským turnajem. Duel proti Švýcarům přitom nabídl kvalitní výkony reprezentantů včetně tříbodového představení Martina Nečase. Jak si vedli Češi ve třetím zápase na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).

 

 

 

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

