ONLINE: Kanada opět vede nad Francií. Večer duely, co rozhodnou o českém soupeři

Kanaďan Mark Stone se raduje z gólu proti Francii na ZOH 2026
Kanaďan Mark Stone se raduje z gólu proti Francii na ZOH 2026Zdroj: ČTK / Hassan Ammar
Francouzský brankář Julian Junca inkasuje proti Kanaďanovi Tomu Wilsonovi na ZOH 2026
Kanaďan Mark Stone se raduje z gólu proti Francii na ZOH 2026
Francouzští hokejisté se radují z gólu proti Kanadě na ZOH 2026
Francouz Alexandre Texier proti Devonu Toewsovi z Kanady
Francouz Floran Douay se raduje z gólu proti Kanadě na ZOH 2026
Francouzští hokejisté se radují z gólu proti Kanadě na ZOH 2026
Francouzští hokejisté se radují z gólu proti Kanadě na ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026
Olympijský hokejový turnaj se pomalu schyluje k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) zbývá odehrát poslední tři zápasy základních skupin. Jasný lídr skupiny A z Kanady si může ještě vylepšit skóre v Miláně proti Francii. Pro Čechy jsou klíčové večerní duely, ve kterých Dánsko proti Lotyšsku a USA v souboji s Německem rozhodují, kdo se s nimi utká v osmifinále play off. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE 2. třetina
31Tipsport1,01300800Detail
LIVE
--Tipsport2.394.372.52Detail
LIVE
--Tipsport1.178.4613.9Detail

Tabulka skupiny A

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie200023:100

    Tabulka skupiny B

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Tabulka skupiny C

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA2200011:46
      2Německo210016:53
      3Lotyšsko210015:83
      4Dánsko200024:90

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

