ONLINE: Kanada rozdrtila Francii 10:2! Olesen opět pálí za Dánsko (1+1)
Olympijský hokejový turnaj se pomalu schyluje k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) a velké výhře Kanady 10:2 nad Francií zbývá odehrát poslední dva zápasy základních skupin. Pro Čechy jsou klíčové večerní duely, ve kterých Dánsko proti Lotyšsku a USA v souboji s Německem rozhodují, kdo se s nimi utká v osmifinále play off. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>
ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026
Tabulka skupiny A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Tabulka skupiny B
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Tabulka skupiny C
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:9
|0