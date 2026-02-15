Předplatné

ONLINE: Kanada rozdrtila Francii 10:2! Olesen opět pálí za Dánsko (1+1)

Kanaďan Connor McDavid skóruje proti Francii na ZOH 2026
Kanaďan Connor McDavid skóruje proti Francii na ZOH 2026Zdroj: ČTK / Hassan Ammar
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Kanaďan Macklin Celebrini dává gól z trestného střílení proti Kanadě na ZOH 2026
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Kanaďan Connor McDavid skóruje proti Francii na ZOH 2026
Kanaďan Mark Stone se raduje z gólu proti Francii na ZOH 2026
Kanaďan Macklin Celebrini dává gól z trestného střílení proti Kanadě na ZOH 2026
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
25
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Olympijský hokejový turnaj se pomalu schyluje k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) a velké výhře Kanady 10:2 nad Francií zbývá odehrát poslední dva zápasy základních skupin. Pro Čechy jsou klíčové večerní duely, ve kterých Dánsko proti Lotyšsku a USA v souboji s Německem rozhodují, kdo se s nimi utká v osmifinále play off. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
102Detail
LIVE 1. třetina
20Tipsport1,276,48,5Detail
LIVE
--Tipsport1.168.8914.5Detail

Tabulka skupiny A

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Tabulka skupiny B

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Tabulka skupiny C

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA2200011:46
      2Německo210016:53
      3Lotyšsko210015:83
      4Dánsko200024:90

        Začít diskuzi

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů