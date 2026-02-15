ONLINE: USA vedou na Německem. Dánsko si poradilo s Lotyšskem 4:2, Olesen 2+1
Olympijský hokejový turnaj se pomalu schyluje k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) a velké výhře Kanady 10:2 nad Francií zbývá odehrát poslední zápas základních skupin. Češi se v osmifinále utkají s Dánskem, které skolilo Lotyšsko 4:2. Dánsko skolilo Lotyšsko, USA jsou v souboji s Německem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>
Čtyři hráči vítězů si připsali po třech bodech. Devatenáctiletý Macklin Celebrini, který byl jedničkou draftu NHL 2024, vstřelil dvě branky a na jednu přihrál, se shodnou bilancí gólu a dvou asistencí dohráli kapitán Sidney Crosby, Connor McDavid a další útočník Mark Stone. Na oba góly Francie nahrál Justin Addamo, jenž v minulé sezoně oblékal v extralize dres Třince.
Hlavní favorit na zlato měl sice už jistotu, že skupinu vyhraje, přesto se do zápasu obul, bavil se hokejem a předvedl řadu krásných akcí. V deváté minutě otevřel skóre úspěšnou dorážkou Wilson.
Po 13 sekundách sice přišel šok v podobě vyrovnání, když rovněž z dorážky zaskočil Kanaďany Douay, ale za dalších 39 vteřin už zase měli Crosby a spol. vedení na své straně, poté co sehráli skvěle přečíslení tří na jednoho a nechytatelně zakončil Toews. V čase 19:56 navíc ujel v oslabení Stone a gólmana Juncu překonal chytrým bekhendovým zakončením.
V polovině zápasu zakončil Hagel přečíslení dvou na jednoho s MacKinnonem ranou do tyčky. Na druhé straně musel Binnington řešit Bertrandovu bekhendovou dorážku zblízka. Krátce nato hrála Kanada přesilovku, v níž skvělou ranou zápěstím skóroval Makar.
Junca vychytal pohotovým zákrokem v obrovské příležitosti Wilsona, nepřelstil ho ani Horvat, ale pak se za záda Francouzů dostal Celebrini, Chakiachvili ho fauloval a sudí nařídili trestné střílení. Celebrini ho s přehledem proměnil. Ve 38. minutě ještě Crosbyho nahrávku nešťastně zblokoval za záda vlastního gólmana Fabre.
Od třetí třetiny nahradil Juncu ve francouzském brankovišti Keller a hned po 20 sekundách čelil v minisouboji nejlepšímu hokejistovi současnosti. Neuspěl. McDavid po výměně puku s Celebrinim předvedl dokonalé zakončení bekhendovým blafákem a zvýšil na 7:1.
Už po dalších 68 vteřinách se však radovali i Francouzi - Sacha Treille z křídla hrozivě napřáhl a propálil Binningtona. Velkou pohotovost pak ale na druhé straně ukázal Horvat, když si přikopl puk a z velkého úhlu přidal do odkryté branky osmý gól Kanady.
V 51. minutě připravil MacKinnon palebnou pozici pro Hagela, jenž zamířil přesně. Právě MacKinnona vzápětí fauloval Crinon a Kanaďané přesilovku rychle využili. Jen 61 sekund po deváté trefě završil "desítku" po krásném zakončení Celebrini.
Zbytek duelu pak okořenila bitka Wilsona s Crinonem, za niž byli oba vyloučeni na pět minut a do konce zápasu.
Tabulka skupiny A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Tabulka skupiny B
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Tabulka skupiny C
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3