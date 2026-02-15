Předplatné

ONLINE: USA vedou na Německem. Dánsko si poradilo s Lotyšskem 4:2, Olesen 2+1

Němec Leon Draisaitl a Američan Vincent Trocheck
Němec Leon Draisaitl a Američan Vincent TrocheckZdroj: ČTK / Carolyn Kaster
Německý brankář Maxmilian Franzreb zasahuje proti USA na ZOH 2026
Američan Charlie McAvoy a Němec Frederik Tiffels na ZOH 2026
Americký brankář Connor Hellebuyck proti Německu na ZOH 2026
Američan Zach Werenski se raduje z gólu proti Německu na ZOH 2026
Američan Matt Boldy zakončuje proti německému brankáři Maxmilianovi Franzrebovi na ZOH 2026
Dán Nick Olesen se raduje z gólu proti Lotyšsku na ZOH 2026
Lotyšští hokejisté Zemgus Girgensons a Eduards Tralmaks se radují z gólu proti Dánsku
32
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Olympijský hokejový turnaj se pomalu schyluje k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) a velké výhře Kanady 10:2 nad Francií zbývá odehrát poslední zápas základních skupin. Češi se v osmifinále utkají s Dánskem, které skolilo Lotyšsko 4:2. Dánsko skolilo Lotyšsko, USA jsou v souboji s Německem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>

Čtyři hráči vítězů si připsali po třech bodech. Devatenáctiletý Macklin Celebrini, který byl jedničkou draftu NHL 2024, vstřelil dvě branky a na jednu přihrál, se shodnou bilancí gólu a dvou asistencí dohráli kapitán Sidney Crosby, Connor McDavid a další útočník Mark Stone. Na oba góly Francie nahrál Justin Addamo, jenž v minulé sezoně oblékal v extralize dres Třince.

Hlavní favorit na zlato měl sice už jistotu, že skupinu vyhraje, přesto se do zápasu obul, bavil se hokejem a předvedl řadu krásných akcí. V deváté minutě otevřel skóre úspěšnou dorážkou Wilson.

Po 13 sekundách sice přišel šok v podobě vyrovnání, když rovněž z dorážky zaskočil Kanaďany Douay, ale za dalších 39 vteřin už zase měli Crosby a spol. vedení na své straně, poté co sehráli skvěle přečíslení tří na jednoho a nechytatelně zakončil Toews. V čase 19:56 navíc ujel v oslabení Stone a gólmana Juncu překonal chytrým bekhendovým zakončením.

V polovině zápasu zakončil Hagel přečíslení dvou na jednoho s MacKinnonem ranou do tyčky. Na druhé straně musel Binnington řešit Bertrandovu bekhendovou dorážku zblízka. Krátce nato hrála Kanada přesilovku, v níž skvělou ranou zápěstím skóroval Makar.

Junca vychytal pohotovým zákrokem v obrovské příležitosti Wilsona, nepřelstil ho ani Horvat, ale pak se za záda Francouzů dostal Celebrini, Chakiachvili ho fauloval a sudí nařídili trestné střílení. Celebrini ho s přehledem proměnil. Ve 38. minutě ještě Crosbyho nahrávku nešťastně zblokoval za záda vlastního gólmana Fabre.

Od třetí třetiny nahradil Juncu ve francouzském brankovišti Keller a hned po 20 sekundách čelil v minisouboji nejlepšímu hokejistovi současnosti. Neuspěl. McDavid po výměně puku s Celebrinim předvedl dokonalé zakončení bekhendovým blafákem a zvýšil na 7:1.

Už po dalších 68 vteřinách se však radovali i Francouzi - Sacha Treille z křídla hrozivě napřáhl a propálil Binningtona. Velkou pohotovost pak ale na druhé straně ukázal Horvat, když si přikopl puk a z velkého úhlu přidal do odkryté branky osmý gól Kanady.

V 51. minutě připravil MacKinnon palebnou pozici pro Hagela, jenž zamířil přesně. Právě MacKinnona vzápětí fauloval Crinon a Kanaďané přesilovku rychle využili. Jen 61 sekund po deváté trefě završil "desítku" po krásném zakončení Celebrini.

Zbytek duelu pak okořenila bitka Wilsona s Crinonem, za niž byli oba vyloučeni na pět minut a do konce zápasu.

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
102Detail
LIVE
42Detail
LIVE přestávka
30Tipsport1,0270180Detail

Tabulka skupiny A

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Tabulka skupiny B

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Tabulka skupiny C

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA2200011:46
      2Německo210016:53
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Vstoupit do diskuze (1)

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů