USA smetly Němce 5:1 a ovládly skupinu, Olesen řídil výhru Dánů. Kanada - Francie 10:2

Američtí hokejisté ovládli skupinu C
Američtí hokejisté ovládli skupinu C
Němec Leon Draisaitl a Američan Vincent Trocheck
Německý brankář Maxmilian Franzreb zasahuje proti USA na ZOH 2026
Američan Charlie McAvoy a Němec Frederik Tiffels na ZOH 2026
Americký brankář Connor Hellebuyck proti Německu na ZOH 2026
Američan Zach Werenski se raduje z gólu proti Německu na ZOH 2026
Američan Matt Boldy zakončuje proti německému brankáři Maxmilianovi Franzrebovi na ZOH 2026
Dán Nick Olesen se raduje z gólu proti Lotyšsku na ZOH 2026
iSport.cz, ČTK
Hokej na ZOH 2026
Olympijský hokejový turnaj míří k vyvrcholení. Po porážce Česka se Švýcarskem (3:4p) a velké výhře Kanady 10:2 nad Francií už je jasno i o českém soupeři, kterým se po výhře 4:2 nad Lotyšskem stane Dánsko. Američané si jasným vítězstvím 5:1 zajistili triumf ve skupině C bez jediné ztráty. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>

Kanonáda okořeněná bitkou

Čtyři kanadští hráči si připsali po třech bodech. Devatenáctiletý Macklin Celebrini, který byl jedničkou draftu NHL 2024, vstřelil dvě branky a na jednu přihrál, se shodnou bilancí gólu a dvou asistencí dohráli kapitán Sidney Crosby, Connor McDavid a další útočník Mark Stone. Na oba góly Francie nahrál Justin Addamo, jenž v minulé sezoně oblékal v extralize dres Třince.

Hlavní favorit na zlato měl sice už jistotu, že skupinu vyhraje, přesto se do zápasu obul, bavil se hokejem a předvedl řadu krásných akcí. V deváté minutě otevřel skóre úspěšnou dorážkou Wilson.

Po 13 sekundách sice přišel šok v podobě vyrovnání, když rovněž z dorážky zaskočil Kanaďany Douay, ale za dalších 39 vteřin už zase měli Crosby a spol. vedení na své straně, poté co sehráli skvěle přečíslení tří na jednoho a nechytatelně zakončil Toews. V čase 19:56 navíc ujel v oslabení Stone a gólmana Juncu překonal chytrým bekhendovým zakončením.

V polovině zápasu zakončil Hagel přečíslení dvou na jednoho s MacKinnonem ranou do tyčky. Na druhé straně musel Binnington řešit Bertrandovu bekhendovou dorážku zblízka. Krátce nato hrála Kanada přesilovku, v níž skvělou ranou zápěstím skóroval Makar.

Junca vychytal pohotovým zákrokem v obrovské příležitosti Wilsona, nepřelstil ho ani Horvat, ale pak se za záda Francouzů dostal Celebrini, Chakiachvili ho fauloval a sudí nařídili trestné střílení. Celebrini ho s přehledem proměnil. Ve 38. minutě ještě Crosbyho nahrávku nešťastně zblokoval za záda vlastního gólmana Fabre.

Od třetí třetiny nahradil Juncu ve francouzském brankovišti Keller a hned po 20 sekundách čelil v minisouboji nejlepšímu hokejistovi současnosti. Neuspěl. McDavid po výměně puku s Celebrinim předvedl dokonalé zakončení bekhendovým blafákem a zvýšil na 7:1.

Už po dalších 68 vteřinách se však radovali i Francouzi - Sacha Treille z křídla hrozivě napřáhl a propálil Binningtona. Velkou pohotovost pak ale na druhé straně ukázal Horvat, když si přikopl puk a z velkého úhlu přidal do odkryté branky osmý gól Kanady.

V 51. minutě připravil MacKinnon palebnou pozici pro Hagela, jenž zamířil přesně. Právě MacKinnona vzápětí fauloval Crinon a Kanaďané přesilovku rychle využili. Jen 61 sekund po deváté trefě završil „desítku“ po krásném zakončení Celebrini.

Zbytek duelu pak okořenila bitka Wilsona s Crinonem, za niž byli oba vyloučeni na pět minut a do konce zápasu.

Dánský triumf řídil útočník Motoru

Výhru Dánů v neděli pojistil Nick Olesen v čase 57:38 při power play do prázdné branky. Útočník Motoru České Budějovice si připsal tři body za dvě branky a jednu asistencí.

Lotyši riskli hru bez brankáře v naději na možný posun na druhou pozici. Místo toho ale přišli o šanci být v případě prohry Němců v základní hrací době třetí a skončili poslední.

Olsen už po 23 sekundách usměrnil za Šilovse Aagaardovu přihrávku a vyrovnal se s nejrychlejší brankou turnaje Němci Leonu Draisatlovi, který takto brzy ve čtvrtek otevřel skóre proti Dánsku. V 5. minutě se opět radovali Dánové. Při Tralmaksově vyloučení se dostal k dorážce Aagaard a prostřelil gólmana Pittsburghu pod vyrážečku.

V čase 16:28 už měl semifinalista loňského mistrovství světa tříbrankový náskok. Střela Markuse Lauridsena se od brusle Brokstranda, který byl před brankovištěm bez hokejky, odrazila k Ehlersovi a ten zamířil do odkryté branky. Lotyši se vrátili do hry 16 sekund před koncem první třetiny, kdy Andersena překonal přes clonu od modré čáry Zile.

Ve 27. minutě už Lotyši snížili na rozdíl jediné branky. Zile z levé strany našel u protější tyče Tralmakse a ten snadno skóroval. Při Ellerově vyloučení minul branku z dorážky Cibulskis a promarnil šanci na vyrovnání. V závěru druhé třetiny při Balinskisově pobytu na trestné lavici mohl nejdříve zvýšit Markus Laudridsen. V oslabení měl po Krastenbergsově přihrávce možnost Blugers.

V úvodu závěrečného dějství se nepodařilo smazat ztrátu ani Tralmaksovi, který trefil tyč. Další příležitosti Lotyšů měli Dzierkals a Jaks. Třebaže měli za stavu 2:3 Lotyši lepší bilanci v případné minitabulce zápasů při shodě bodů i s Německem, sáhli k power play. V ní pečetil výsledek do prázdné branky Olesen.

Tabulka skupiny A

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Tabulka skupiny B

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Tabulka skupiny C

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

