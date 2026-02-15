Vítězný gól Švýcarů: Sedlák se zlobil na rozhodčí. Co slyšel? Ať jdu pryč, prozradil
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zatímco na ledě a na tribunách vytryskla švýcarská radost, měl si co říct s rozhodčími. Lukáš Sedlák po rozhodujícím gólu v prodloužení vystartoval za sudími a vehementně protestoval, že branka neměla platit. „Říkal jsem jim, že Švýcaři hráli v příliš mnoho hráčích,“ prozradil pardubický kapitán, o čem s muži v pruhovaném diskutoval. Nepochodil, místo toho slyšel jasnou odpověď. „Ať jdu pryč,“ odhalil Sedlák, jaké reakce se mu dostalo. Pavouk hokejového play off na ZOH 2026 ZDE >>>
Chtěl rozhodnout, chopil se puku a vyrazil vpřed. Kapitán Roman Červenka se chtěl v prodloužení natlačit až před bránu a zakončit, místo toho o puk přišel a Švýcaři vyrazili do rychlého brejku. V něm si ideálně nachystal ránu Dean Kukan a rozhodl o vítězství svého týmu.
Minimálně Lukáš Sedlák ale s koncem zápasu nesouhlasil. „Červus pomalu mohl jet sám na bránu, oni střídali a několik metrů od střídačky byli ve více než třech hráčích,“ popisoval před novináři, jak situaci viděl.
Z televizních záběrů je patrné, že ve chvíli, kdy byl Červenka pod tlakem bránícího hráče a další dva ho dojížděli, jeden ze střídajících Švýcarů byl u střídačky pořád na ledě. „A to za námi rozhodčí před prodloužením přijeli, ať si na tohle dáváme pozor. A pak se stane tohle… Tak jsem to rozhodčím říkal. Ale to už je jedno…“ vykládal zklamaný Sedlák.
Článek pokračuje pod grafikou
Od rozhodčích se dočkal odeslání pryč, původní verdikt platil. Mezi českými fanoušky přitom vzbudil živou diskusi. Podobně jako neuznaná branka národního týmu v závěru třetí třetiny.
Tehdy si obránce Janis Moser hodil do vlastní sítě prudkou ránu Filipa Hronka. Brankář Leonardo Genoni byl v tu chvíli ale vleže na ledě a sudí okamžitě jasně rozpažil. Švýcarský gólman se jen o malou chvíli dříve srazil s projíždějícím Davidem Pastrňákem. Český útočník se však pohyboval mimo brankoviště, maskovaný muž se vystavil mimo vymezené území.
Trenér Radim Rulík se zbytkem realizačního týmu ještě řešili možnost vzít si trenérskou výzvu, nakonec k ní však nesáhli. „Řešili jsme ji. Ale neměli jsme stoprocentní informaci, ať si ji vezmeme. Že ke kontaktu nedošlo… Nechtěli jsme riskovat, protože bychom byli vyloučení. Neměli jsme stoprocentní jistotu. To by byl velký risk, kdybychom do toho šli,“ vysvětlil reprezentační kouč.
Rozhodnutí Čechy nakonec mrzet nemuselo. Jen asi o minutu později dostal od Filipa Hronka luxusně nabito Martin Nečas a zápas poslal vyrovnávací brankou do prodloužení. Daleko víc štval až verdikt v prodloužení, o němž se snažil se sudími diskutovat Sedlák.
Se spoluhráči se nyní musí nachystat na osmifinále a případné další pokračování v turnaji. Kvůli nedělní porážce potkají Češi na cestě papírově silnější soupeře, než na jaké by narazili v případě výhry.
„Každý soupeř je těžký, zápasy jdou rychle za sebou. Máme co zlepšovat do obrany, dostáváme góly, co bychom nemuseli. Po našich chybách. Ne že by nás vyloženě přehrávali, ale uděláme chybu a potrestají nás. To se nám stávalo s Kanadou i Francií. Do play off tohle musíme zlepšit. Nás stojí spoustu sil, abychom dali gól, a my to dáváme soupeři zadarmo,“ velel pardubický lídr před klíčovými zápasy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0