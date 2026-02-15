Předplatné

Ochránce hvězd v akci, brousek Wilson mstil zákrok na MacKinnona. Přijde stopka?

Kanaďan Tom Wilson se snaží přes sudího dostat k Pierru Crinonovi
Kanaďan Tom Wilson se snaží přes sudího dostat k Pierru CrinonoviZdroj: ČTK / AP / Hassan Ammar
Francouzský obránce Pierre Crinon dává Kanaďanovi Tomu Wilsonovi co proto
Francouzský bek Pierre Crinon sráží v bitce k ledu Toma Wilsona
Francouz Pierre Crinon se chystá udeřit ležícího Toma Wilsona
Kanadský bouřlivák Tom Wilson se rve s Pierrem Crinonem z Francie
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Daniel Fekets
Hokej na ZOH 2026
Kanadský stratég Jon Cooper jej napasoval do první letky vedle Connora McDavida s jasným úmyslem. „Chraň naše největší hvězdy,“ slyšel Tom Wilson od kouče. A plní to na výbornou, ostatně v duelu s Francií (10:2) mstil zákrok na Nathana MacKinnona. Chvíli poté, co si francouzský bek Pierre Crinon vyšlápl na superstar Colorada, začal washingtonský brousek řádit. Pavouk hokejového play off na ZOH 2026 ZDE>>>

Za stavu 9:2 pro Kanadu se schylovalo k poměrně poklidným závěrečným minutám, jenže v poslední třetině to nakonec pořádně zajiskřilo. Všechno odšpuntoval Pierre Crinon, který v 52. minutě nasadil tvrdý strom nic netušícímu Nathanu MacKinnonovi. Jedné ze tří největších hvězd.

Co následovalo pak? Rozhodčí uložili francouzskému obránci dvouminutový trest a Kanaďané přidali z následné přesilovky desátou branku. Jakmile se Crinon znovu objevil na ledě, krátce po vhazování si jej v rohu kluziště našel Tom Wilson.

A šlo se na věc. Jednatřicetiletý útočník se nejprve s podobně urostlým soupeřem postrkoval, vzápětí však oba shodili rukavice. Navrch měl Evropan, který Wilsona povalil na led. Kanadský útočník si to ovšem nenechal líbit a po Crinonovi se sápal dál. I ve chvíli, kdy je rozhodčí odtrhli.

Do zbytku zápasu už hříšníci nenaskočili. Pravidla olympijského turnaje jsou totiž oproti NHL neúprosná. Když shodíte rukavice, automaticky dostáváte trest na pět minut a do konce utkání.

Wilson už před turnajem zmínil, že jej pravidla IIHF neovlivní. „Je to hokej, budu k němu přistupovat stejně,“ řekl. „Budu hrát tvrdě, budu hrát rychle a udělám cokoli, abych pro tuto zem vyhrál,“ doplnil Wilson.

Jak slíbil, tak udělal. Vrchní ochránce kanadských hvězd se role „zlého muže“ nezříká.

Dál se ale nabízela otázka, zda Wilson nebude muset vynechat následující zápas. Znamenalo by to totiž stopku pro čtvrtfinálové utkání, možná proti českému týmu. „Trest za bitku, který byl udělen Tomu Wilsonovi, není automatickou suspendací na jeden zápas. Dohledová disciplinární opatření by mohla být uvalena, pokud by to IIHF chtěla, ale podle pravidel na sezonu 2025/26 to není automatické,“ vyťukal na sociální síť X zámořský insider Elliotte Friedman.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

