Nejslavnější hokejový insider: Dojde tu na obrovské překvapení. Odkryl jednání o Pastrňákově smlouvě
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nemá hokejku ani brusle. Nestojí na střídačce. Přesto má v zámořském hokeji VIP postavení. Je totiž jedním z nejvlivnějších insiderů, tedy reportérů, kteří přicházejí se všemi podstatnými informace. „I mezi námi je konkurence,“ potvrzuje kanadský novinář Pierre LeBrun, který má na síti X téměř 900 tisíc sledujících a v branži je mimořádně respektovaný. Pro iSport mluví o nejsilnější Kanadě, Davidu Pastrňákovi nebo telefonátu s Waynem Gretzkým po zápase s Českem. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>
Jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje. Už 31 let pokrývá NHL, v minulosti jezdíval po světových šampionátech, nevynechá v hokeji žádnou top akci. Proto nesmí chybět ani v Miláně. „Tuším tady jedno velké překvapení,“ říká uznávaný reportér.
Poprvé jsme se potkali při šampionátu v Petrohradu v roce 2000, kde jsem byl poprvé na vrcholné akci. Pamatujete?
„No jasně. Hrůza jak to letí. 26 let! (směje se) Tehdy jsem pracoval pro tiskovou agenturu (Canadien Press) a také to byl můj první šampionát. Byl jsem ještě mladý, ale musím říct, že jsem si atmosféru zamiloval. Pokrýval jsem šest světových turnajů za sebou, byl jsem i ve Vídni v roce 2005. Potom už to nešlo, protože jsem na jaře musel referovat o Stanley Cupu.“
Jaká to byla pro vás zkušenost?
„Musím říct, že úžasná. Turnaje na mě udělaly velký dojem. Moc mi pomohly k tomu, abych lépe porozuměl evropské kultuře, ale i tomu, jak tam fanoušci hokej vnímají. Co pro ně znamená. Myslím si, že by víc reportérů ze zámoří mělo jezdit na mistrovství světa. Pomůže jim to víc pochopit, jak to chodí na olympiádě. Stejně jako v mém případě před dávnými lety.
Český tým byl tehdy na vrcholu, vybavujete si to?
„Vyhráli jste třikrát v řadě, všechno vím. Akorát ten rok předtím jsem tam nebyl. No a potom jste měli zlato v roce 2005 ve Vídni, kde jsem byl ještě taky. Takže dobře vím, jak český tým byl dobrý. Tehdy jsem byl přímo u toho. Během posledního juniorského šampionátu v Americe jeden z kolegů dával na síť X, že to je nejlepší český tým, jaký kdy viděl hrát. A to když porazil Kanadu. Tak jsem mu pověděl: Hele, ty jsi moc mladej, ty si toho moc nepamatuješ.“
Během zlatého hattricku český hokej opravdu válel.
„No jasně, tehdy jste byli nejlepší hokejová země na světě.“
Kdo je Pierre LeBrun
Kanadský novinář, aktuálně pracující pro TSN a přispívající i do The Athletic. 31 let pokrývá NHL, v letech 2000 až 2005 se zúčastnil MS, potom všech olympijských turnajů s účastí hráčů z NHL a Světových pohárů.
Jak se zámořští fanoušci dívají na světové šampionáty?
„Mám dojem, že z historického pohledu je víc respektovali kanadští příznivci. Důvod je jednoduchý, protože každý zápas dávají v televizi TSN, pro kterou taky pracuju. Vedení investovalo spoustu peněz, aby koupili práva, a je to skvělý produkt. Takže lidi v Kanadě na to koukají, líbí se jim to. Ale vzhledem k tomu, že je to ve stejný čas jako boje o Stanley Cup, je to trochu v pozadí. Když hráli na posledním šampionátu Crosby nebo MacKinnon, vyvolalo to pozornost.“
A jak v Americe?
„Tam to hokejová veřejnost ignorovala. Ale když naposledy jejich výběr vyhrál, třeba se to změní. Zlato vyvolalo docela velký ohlas, především na sociálních médiích. I kvůli tomu, že to bylo poslední mistrovství před olympiádou. Je to i dobrá zpráva pro americké hráče, protože oni se na šampionáty nikdy moc nehrnuli. Což se může změnit. V Kanadě to bylo hodně díky Crosbymu, který na šampionátech rád hrával. A následovali ho další.“
Pojďme ke Kanadě v Miláně. Je to jeden z nejlepších kanadských týmů, i s hráči z NHL, který na olympiádě kdy startoval?
„Ano, možná. Ale já to řeknu takhle – hlavně mezi útočníky. Dobře vím, jaké hráče měla Kanada dřív. Třeba v Naganu byl Wayne Gretzky, Joe Sakic, potom o čtyři roky později Eric Lindros v St. Lake City. V roce 2010 ve Vancouveru dával Crosby vítězný gól, potom kanadský výběr hrál skvěle o čtyři roky později, dominoval. Ale i tak tam hodně věřili obraně. Kdežto tady v Miláně si myslím, že mají nejvíc explozivní ofenzivu.“
Pohled na soupisku je úchvatný.
„Byly i chvíle, kdy dali dohromady McDavida a MacKinnona. K nim Celebrini. To je až bláznivé… No a v další formaci Crosby. Ale abych řekl pravdu, tak i když zatím gólmani chytají výborně, možná v době, až půjde do tuhého a soupeř vyšle hodně střel, to může být potenciálně kanadský problém. Ale dosud chytá Binnington výborně.“
Také před turnajem čtyř na něj šla kritika, ale nakonec vychytal zlato.
„Právě proto ho vzali i sem, i když se v sezoně trochu trápil.“