Česká data ze ZOH: Červenka není nebezpečný. A Pastrňák je lepší, než to vypadá

ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek? • Zdroj: iSport.cz
Čeští hokejisté vstřebávají těsnou porážku se Švýcarskem
Český útočník Martin Nečas slaví vyrovnávací gól se střídačkou
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
Obránce Radim Šimek vleže oslavuje vyrovnávací gól
38
Adam Papoušek
Hokej na ZOH 2026
Základní skupiny hokejového turnaje na zimních olympijských hrách jsou za námi a český národní tým obsadil ne zrovna ideální třetí příčku. O to hůře, že týmové výkony měly k ideálu daleko. Data ze hry pět proti pěti ale naznačují, že po individuální stránce většina hráčů hraje přesně to, co se od nich očekávalo. Program play off hokejového turnaje ZDE>>>

Střely a přihrávky

Národní tým trpí na nedostatek kvalitních obránců (i útočníků). Toho si je dobře vědom i realizační tým, který tak bekům v podstatě „zakázal“ jakékoliv výpady v ofenzivním pásmu. Proti silnějším týmům jako jsou Kanada či Švýcarsko to ovšem bolelo.

Silné celky totiž umí v dnešním hokeji výborně bránit svůj předbrankový prostor a pokud chcete takový blok rozevřít, najít místo ke střele z nebezpečného místa, potřebujete k tomu v útočné zóně rotaci všech pěti hráčů. Jako to dělali Tomáš Galvas, Adam Jiříček a další obránci na šampionátu juniorů. Tento element národnímu týmu chybí.

Důsledkem tohoto zvoleného systému (a „zákazu“ pro obránce) bylo, že útočníci byli často nuceni odehrávat puk zpět na modrou čáru, odkud obránci nahazovali puky. Jenže takové pokusy mají v dnešním hokeji jen minimální šanci na úspěch.

139 střeleckých pokusů a jen 43 ze slotu. 85 nahrávek na střely a jen 25 do slotu. Tohle jsou tvrdá data, která jasně značí, že ofenziva při hře pět proti pěti trpí. A to i přesto, že Pastrňák, Palát a Nečas se snaží sebevíc.

Článek pokračuje pod grafikou

Vstupy do ofenzivního pásma

I ve výstavbě akcí je jasně vidět, jakou roli (ne)mají obránci. Nepouštějte se do žádných riskantních průniků. Za tři zápasy nejvíce vstupů do útočné zóny s pukem na hokejce zaznamenal Filip Hronek - pouze 3.

Podle očekávání na puku dominovali Martin Nečas s Davidem Pastrňákem.

Z evropských hokejistů nezklamali Ondřej Kaše a Filip Chlapík, u kterého je třeba brát v potaz, že odehrál méně minut než ostatní útočníci.

100 vstupů do ofenzivní zóny za tři zápasy není špatná vizitka. Je nutno ale dodat, že 38 individuálních vstupů se českým hokejistům podařilo proti Francii. Proti Švýcarsku pouze pětadvacet.

Článek pokračuje pod grafikou

Výstupy z defenzivního pásma

Další ukazatel toho, že obránci se nesmí pouštět do žádného rizika. Výstupy přihrávkou spoluhráči (tedy do středního pásma) výrazně dominovaly oproti individuálním.

Naprostým králem v této disciplíně byl (opět podle očekávání) Martin Nečas. Proti Kanadě zaznamenal 10 výstupů s pukem na hokejce, proti Francii o dva více a v nedělním zápase jich zapsal sedm.

Solidní práci v tomto směru odvedli i centři Lukáš Sedlák, Radek Faksa, Tomáš Hertl a David Kämpf.

Článek pokračuje pod grafikou

Ostatní

Do velkého rizika v defenzivním a středním pásmu očividně nesměli jezdit ani útočníci. Vyjma Nečase a Pastrňáka. Důsledkem toho bylo minimum ztrát puku v defenzivním pásmu. Tady tým zaslouží pochvalu.

Byť na první pohled to působí, že Pastrňákovi nejezdí nohy tak, jak by si mnoho fanoušků přálo, byl to právě on, komu se podařilo získat nejvíce kotoučů v útočném pásmu. V této činnosti by však měli dominovat jiní útočníci.

Hronek hraje výbornou sezonu, což potvrzuje i v Itálii. Jedním z důkazů je i 8 přerušených útoků soupeře na vlastní modré čáře.

Článek pokračuje pod grafikou

Nejzajímavější poznatky ze hry 5 proti 5

  • Roman Červenka proti Kanadě a Švýcarsku dohromady zapsal 1 střelecký pokus, 0 přihrávek na střely a 0 vstupů do útočného pásma s pukem na hokejce
  • Nejvíce střeleckých pokusů v jednom zápase zaznamenal Martin Nečas – 8 proti Francii
  • Nejvíce přihrávek na střely v jednom zápase zaznamenal Ondřej Palát – 6 proti Kanadě
  • Nejvíce střeleckých pokusů ze slotu v jednom zápase zaznamenali Roman Červenka a Ondřej Palát – 4 proti Francii
  • Nejvíce přihrávek na střely ze slotu v jednom zápase zaznamenal David Pastrňák – 5 proti Francii
  • Proti Švýcarsku se tým pokusil o 70 vstupů do ofenzivního pásma a 132 výstupů z defenzivního pásma. To naznačuje, že se daleko více času hrálo v pásmu Česka než v pásmu Švýcarska
  • Martin Nečas a Matěj Stránský byli dvakrát faulováni
  • Dominik Kubalík byl dvakrát vyloučen
  • Lukáš Sedlák se nedostal k jedinému střeleckému pokusu
  • Radek Faksa a David Tomášek se nedostali k jedinému střeleckému pokusu ze slotu
  • 14 hráčů nezapsalo jedinou přihrávku na střelu ze slotu
  • Obránci dohromady zaznamenali pouze 11 vstupů s pukem na hokejce do útočného pásma
  • Proti Kanadě a Švýcarsku národní tým zapsal shodně 9 střeleckých pokusů ze slotu
  • Proti Kanadě se českým hráčům podařilo pouze 3x přihrát spoluhráči na střelu ze slotu, proti Švýcarsku 5x
  • Filip Chlapík odehrál výborný zápas proti Švýcarsku – 4 střelecké pokusy, 4 vstupy do ofenzivní zóny s pukem na hokejce, 6 výstupů z obranného pásma s pukem na hokejce, 2 zisky puků v ofenzivní zóně a 2 zisky puků v defenzivní zóně
  • Radek Faksa (9) a Tomáš Hertl (6) kralovali v získávání puků ve vlastní třetině kluziště

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

