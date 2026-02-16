Víme, jak se v Miláně nasazují rozhodčí. I podle kondice. A proč Čechy pískal český sudí?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Koukáte na zápasy na hokejovém turnaji v Miláně a říkáte si: Jak se nasazují rozhodčí? Existuje pro to oficiální pravidlo podle hráčů z NHL na ledě? Web iSport se snažil najít odpověď. A žádná přesně daná směrnic není. Neznamená, že pokud je v týmu většina hokejistů z NHL, že nutně musí pískat dva zámořští sudí. Rozhodčí se nasazují tak, aby vždycky pískali ti nejlepší. Zajímavostí je, že jako čárový sudí ve škatulce NHL je braný Libor Suchánek, takže i když je Čech, mohl pískat český zápas… Program ledního hokeje na ZOH 2026>>>
V zákulisí olympijského turnaje se od začátku mělo za to, že pokud je v týmu víc jako padesát procent hráčů ze zámoří, nutně musejí duel řídit dva rozhodčí z NHL. Ale podle zjištění iSportu žádné takové pravidlo neexistuje. Ani ústní dohoda.
To platilo před dvanácti lety, v roce 2014 v Soči, kde se naposledy představily zámořské hvězdy. V Miláně je praxe taková, že se Scott Zelkin, což je šéf sudích v IIHF, vždycky rozhodne tak, aby dvojice k sobě co nejlíp pasovala. Pochopitelně s přihlédnutím k soupeři.
Výrazné poradní slovo má i Stephen Walkom, jenž má na starosti rozhodčí v NHL. Píská se podle pravidel mezinárodního hokeje, i když jsou určité jemné nuance, které se přizpůsobí zvyklostem v NHL (třeba postup při vhazování). Jinak ale všichni rozhodčí vystupují pod hlavičkou IIHF – ani ti zámořští nemají na sobě loga NHL.