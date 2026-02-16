Předplatné

Víme, jak se v Miláně nasazují rozhodčí. I podle kondice. A proč Čechy pískal český sudí?

Video placeholder
ZIMÁK po Švýcarsku: Chybí nám větší drajv, Pastrňák tápe. Kam půjde Voženílek? • Zdroj: iSport.cz
Český čárový rozhodčí Libor Suchánek na ZOH 2026
Kanaďan Tom Wilson se snaží přes sudího dostat k Pierru Crinonovi
Francouz Pierre Crinon v bitce s Kanaďanem Tomem Wilsonem na ZOH 2026
Michal Kempný v potyčce s Macklinem Celebrinim
5
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Koukáte na zápasy na hokejovém turnaji v Miláně a říkáte si: Jak se nasazují rozhodčí? Existuje pro to oficiální pravidlo podle hráčů z NHL na ledě? Web iSport se snažil najít odpověď. A žádná přesně daná směrnic není. Neznamená, že pokud je v týmu většina hokejistů z NHL, že nutně musí pískat dva zámořští sudí. Rozhodčí se nasazují tak, aby vždycky pískali ti nejlepší. Zajímavostí je, že jako čárový sudí ve škatulce NHL je braný Libor Suchánek, takže i když je Čech, mohl pískat český zápas… Program ledního hokeje na ZOH 2026>>>

V zákulisí olympijského turnaje se od začátku mělo za to, že pokud je v týmu víc jako padesát procent hráčů ze zámoří, nutně musejí duel řídit dva rozhodčí z NHL. Ale podle zjištění iSportu žádné takové pravidlo neexistuje. Ani ústní dohoda.

To platilo před dvanácti lety, v roce 2014 v Soči, kde se naposledy představily zámořské hvězdy. V Miláně je praxe taková, že se Scott Zelkin, což je šéf sudích v IIHF, vždycky rozhodne tak, aby dvojice k sobě co nejlíp pasovala. Pochopitelně s přihlédnutím k soupeři.

Výrazné poradní slovo má i Stephen Walkom, jenž má na starosti rozhodčí v NHL. Píská se podle pravidel mezinárodního hokeje, i když jsou určité jemné nuance, které se přizpůsobí zvyklostem v NHL (třeba postup při vhazování). Jinak ale všichni rozhodčí vystupují pod hlavičkou IIHF – ani ti zámořští nemají na sobě loga NHL. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů