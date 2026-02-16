Předplatné

Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Českou hokejovou reprezentaci čeká na olympiádě předkolo play off. V něm narazí na Dány, proti kterým budou Rulíkovi svěřenci favoritem. Zajistí si Češi postup do čtvrtfinále? Zápas začíná v úterý v 16:40. Kde sledovat Česko vs. Dánsko živě? Pavouka play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Česko vs. Dánsko na ZOH 2026

Datum: útery 17. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?

Českou reprezentaci čeká zápas v předkole play off proti Dánsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v úterý 17. února od 16:40.

Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 v úterý 15. února 2026

12:10Švýcarsko - Itálie ONLINEČT sport Plus
12:10Německo - Francie ONLINEČT sport
16:40ČESKO - Dánsko ONLINE ČT sport
21:10Švédsko - Lotyšsko ONLINEČT sport

H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska

Národní tým se s Dánskem potkává na mistrovství světa pravidelně. Naposledy na sebe oba celky narazily na loňském šampionátu, kde Češi zvítězili vysoko 7:2. Celkově se utkali třináctkrát, přičemž český výběr slavil výhru v deseti případech.

DatumZápas a výsledek
12. 05. 25Česko - Dánsko 7:2
15. 05. 24Česko - Dánsko 7:4
09. 02. 22Česko - Dánsko 1:2
31. 05. 21Česko - Dánsko 2:1
15. 05. 16Dánsko - Česko 2:1
17. 05. 14Dánsko - Česko 4:3
11. 04. 14Česko - Dánsko 2:0
10. 04. 14Česko - Dánsko 4:0
09. 05. 13Česko - Dánsko 2:1
04. 05. 12Česko - Dánsko 2:0
02. 05. 11Česko - Dánsko 6:0
25. 04. 09Česko - Dánsko 5:0
02. 05. 08Dánsko - Česko 2:5

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

