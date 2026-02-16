Česko vs. Dánsko v TV: Kde sledovat předkolo play off na ZOH 2026 živě?
Českou hokejovou reprezentaci čeká na olympiádě předkolo play off. V něm narazí na Dány, proti kterým budou Rulíkovi svěřenci favoritem. Zajistí si Češi postup do čtvrtfinále? Zápas začíná v úterý v 16:40. Kde sledovat Česko vs. Dánsko živě? Pavouka play off na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Česko vs. Dánsko na ZOH 2026
|Datum: útery 17. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?
Českou reprezentaci čeká zápas v předkole play off proti Dánsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v úterý 17. února od 16:40.
Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026
TV program hokeje na ZOH 2026 v úterý 15. února 2026
|12:10
|Švýcarsko - Itálie ONLINE
|ČT sport Plus
|12:10
|Německo - Francie ONLINE
|ČT sport
|16:40
|ČESKO - Dánsko ONLINE
|ČT sport
|21:10
|Švédsko - Lotyšsko ONLINE
|ČT sport
H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska
Národní tým se s Dánskem potkává na mistrovství světa pravidelně. Naposledy na sebe oba celky narazily na loňském šampionátu, kde Češi zvítězili vysoko 7:2. Celkově se utkali třináctkrát, přičemž český výběr slavil výhru v deseti případech.
|Datum
|Zápas a výsledek
|12. 05. 25
|Česko - Dánsko 7:2
|15. 05. 24
|Česko - Dánsko 7:4
|09. 02. 22
|Česko - Dánsko 1:2
|31. 05. 21
|Česko - Dánsko 2:1
|15. 05. 16
|Dánsko - Česko 2:1
|17. 05. 14
|Dánsko - Česko 4:3
|11. 04. 14
|Česko - Dánsko 2:0
|10. 04. 14
|Česko - Dánsko 4:0
|09. 05. 13
|Česko - Dánsko 2:1
|04. 05. 12
|Česko - Dánsko 2:0
|02. 05. 11
|Česko - Dánsko 6:0
|25. 04. 09
|Česko - Dánsko 5:0
|02. 05. 08
|Dánsko - Česko 2:5