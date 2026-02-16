Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Play off ZOH bude bomba

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Play off ZOH bude bomba • Zdroj: .
Čeští hokejisté vstřebávají těsnou porážku se Švýcarskem
Český útočník Martin Nečas slaví vyrovnávací gól se střídačkou
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól nad střelcem Radimem Šimkem
40
Fotogalerie
TV iSport
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Nejlepší zápasy, jaké hokej nabízí. Začíná vyřazovací část olympijského turnaje a Češi do ní vystartují v úterý v osmifinále proti Dánsku. Aby turnaj nebyl absolutním propadákem, musí outsidera odstavit z cesty. Ve čtvrtfinále by je pak čekal kolos v podobě Kanady, s níž národní tým prohrál ve skupině drsným poměrem 0:5. Co se musí změnit, aby výběr Radima Rulíka zapnul? V jakém nastavení se čeští hráči nacházejí? A čím může Dánsko hrozit? V rámci živého vysílání podcastu Zimák od 15.30 zkusí odpovědi najít sestava redaktorů Sportu v Miláně Zdeněk Janda a Filip Ardon, jako tradiční expert se připojí bývalý reprezentant Jaroslav Bednář. Moderuje Patrik Czepiec.

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů