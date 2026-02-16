Pastrňák se neschovává: Vím, že musím být lepší. A snad budu. Co říká o staronovém útoku?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Neschovával se za fráze. Když předstoupil David Pastrňák před novináře, přiznal: „Musím být lepší a věřím, že budu.“ Nikdo to oficiálně nepotvrdil, dá se očekávat, že proti Dánsku nastoupí s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Právě tahle trojice zářila na minulém MS v Dánsku a ve Švédsku, kde útočník Bruins vyhrál bodování. A teď věří, že se opráší už prověřené instinkty. Hokejovou reprezentaci v úterý čeká olympijské osmifinále s Dánskem, pak už o den později případné čtvrtfinále s Kanadou. Program ledního hokeje na ZOH 2026>>>
Jdou po něm. Jako největší hvězdu nedají soupeři Pastrňákovi chvíli klid. „V hokeji je to normální, týmy se na vás připravují,“ reagoval sám světový šampion z Prahy z roku 2024.
Při tréninku jste dostal ránu pukem do obličeje, jste v pohodě?
„Trošku mě to vylekalo. Naštěstí to bylo jenom do helmy.“
Hlavní kouč Radim Rulík po porážce se Švýcary mluvil o tom, že se vám budou snažit nějak pomoct. Tak na co jste přišli?
„Zatím nám to jako lajně moc nešlo, ale to je normální. Zkusíme to proházet, třeba to pomůže nám i týmu. Už se soustředím jenom na úterý, abych byl lepší. Chci mít na holi s pukem větší klid, nedělám si z toho hlavu. Turnaj začíná pořádně vlastně v úterý.“
Nejspíš nastoupíte s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou jako na minulém šampionátu.
„Známe se, nějaké turnaje jsme spolu odehráli. Je to jednoduchá změna. Oni spolu hrají v klubu, jsou sehraní, což je velká výhoda. Doufám, že navážeme na loňské mistrovství, tam jsme hráli docela dobře.“
Bude to hlavně o komunikaci, že?
„S Červusem hraju strašně dlouho. Vždycky to tam hned naskočí. Navíc máme výhodu, že s ním Sedlo hraje v klubu. V tom je to o něco jednodušší.“
Moc času na sehrání nebylo, o to je lepší, že už jste spolu hráli?
„Určitě je to výhoda. Už jsme spolu hráli, nebude to nic jiného.“
Jak moc je pro vás nepříjemné, že si vás soupeři tak hlídají? A neustále vás i zdvojují?
„Nevím, no… Je to náročnější, týmy si dělají skauting a přípravu. V hokeji to je normální. Musím být lepší a věřím, že budu.“
Není to až frustrující?
„Jsem zvyklý. Když přijde přesilovka, tak vás to jako hráče nakopne. Ale při hře pět na pět to jako hráč neřešíš. Soustředíš se na to, aby si hrál dobře. Když na sobě budu mít dva hráče, tak musím najít spoluhráče. A hrát víc v ofenzivní zóně, protože jsme tam byli strašně málo.“
Je to i o podpoře od obránců, že?
„Začíná to tím, že se musíme jako tým udržet v ofenzivním pásmu na puku. Mít delší střídání, ne jen jednu střelu. Je třeba sbírat odražené puky.“
Na tlak jste zvyklý, takže by vás to nemělo rozhodit, ne? Zase to hodně bude stát na vás.
„Nevnímám to. Největší tlak si na sebe dávám sám, venkovní mi vůbec nevadí. Sám od sebe mám obrovská očekávání, ať už v reprezentaci nebo každý den v Bostonu. Spíš je to ve mně.“
Tím, že jste neporazili Švýcary, jste si vybrali těžší cestu v cestě za úspěchem. Co to s vámi dělá?
„Nedá se nic dělat, tak byly rozdané karty. Bohužel nám to v prodloužení se Švýcary nevyšlo, ale jestli chcete medaili, tak na turnaji musíte porazit velké týmy. Takže.. (přemýšlí) Jednodušší cesta může vypadat dobře na papíře, ale my budeme bojovat a necháme tam všechno, abychom zítra vyhráli. Pak se budeme bavit dál.
Může vás to naopak zdravě naštvat?
„Teď se soustředíme na Dánsko. Všechen fokus padá na ně, náš trénink a regeneraci. Až potom budeme koukat dál.“
Jak vnímáte podporu od fanoušků, kterých bývá v hale velká část?
„Je to náš sedmý hráč, vždycky jsou slyšet. Museli si brát dovolené, přijet po vlastní ose. Jsme za to šťastní a vnímáme to. Doufejme, že nás přijdou podpořit i zítra.“
Berete to tak, že vás mohou čekat nejdůležitější zápasy kariéry? Když jste poprvé na olympiádě?
„Tak to neberu. Uvědomuju si, že jsem konečně na olympiádě, ale soustředím se jen na zítřejší zápas proti Dánsku.“