Dánové můžou „pomoct“. Pastrňák působí otráveně, říká legenda. Co Gudasův otec?
České hokejisty čeká na Hrách v Itálii po dvou porážkách ve skupině s Kanadou (0:5) a Švýcarskem (3:4p) osmifinálový souboj proti Dánsku. Svěřenci kouče Radima Rulíka zvládli uzmout vítězství pouze proti Francii (6:3). Předvedené výkony zatím neopdovídají kvalitě týmu. Jak si hráči vedou v očích legend?
Leo Gudas
bývalý reprezentační obránce, bronzový ze ZOH 1992 a tří MS
Není to ono, chybí pohoda
„V prodloužení bylo na ledě víc Švýcarů a hned dostaneme gól. Nemůžeme se však vymlouvat. Ještě to není úplně ono jako předloni v Praze, chybí tam ta pohoda. Ale Pasta se tehdy zpočátku taky trápil, pak dal rozhodující gól. Párkrát jsme inkasovali po nedůrazu před brankou, soupeře bychom měli víc řezat, v souhře to tolik nešlape. Věřím, že tým se ještě může nakopnout. V Praze jsme taky dotahovali zápasy, tady se jich hraje míň a tým není spolu tak dlouho, což rovněž nenahrává. Nešlapalo to, jak bychom si přáli, ale kluci to v sobě mají. Pořád bych nic nezahazoval. Napřed musíme porazit Dány. Mám lístky na středu, doufám, že tam ještě budeme a nepoletím do Milána jen na kafe. Když budeme hrát dobře v obraně a gólman zachytá, možné je všechno. Jako s Amerikou před dvěma lety.“
Robert Reichel
bývalý kapitán reprezentace, zlatý ze ZOH 1998, třikrát mistr světa
Vždycky něco hledáme…
„Teď bych se zaměřil hlavně na Dánsko. Utkání se Švýcary bylo vyrovnané, rozhodly drobnosti. Viděl jsem snahu, že to kluci chtěli dotáhnout, ale ta nic neřeší, když prohrajete. Turnaj mi připadá jako dvacítky. Tři utkání ve čtyřech dnech, přestávka a začíná play off. Když se nevyhrává, vždycky něco hledáme. Máme zkušený realizační tým, ale záleží na hráčích. Nikdo jiný to neuhraje, musí tam nechat všechno. Říct si: Přijeli jsme na olympiádu, je to možná jednou za život. Druhá šance už nebude. Třeba Dánové pomůžou, tým si začne věřit. Co bude s Kanadou, vůbec neřešme. Stává se, že do sebe věci nezapadají, jenže pak začnou a je z toho titul. Ve sportu se dějí různé věci. Podívejte na švédské lyžařky. Jedna holka udělá kotrmelec a zlatá je pryč. Kluci se musí naladit, vyhrát zápas a připravit se na další.“
Marek Sýkora
bývalý trenér v KHL, kouč reprezentace do 18 a 20 let
Pastrňák působí otráveným dojmem
„Přijde mi, že naše mužstvo je malinko unavené, víc asi mentálně než fyzicky. Roli v zatím rozpačitých výkonech může hrát i melange hráčů z NHL a Evropy, dohromady to zatím nefunguje. Přemýšlím, zda by větší užitek neměla nominace čistě z hráčů ze zámoří. Jenže to by Radimovi těžko prošlo, to by ho fanoušci v uvozovkách pověsili. Jako nefunkční se ukázala Pastrňákova lajna s Hertlem a Palátem. Pastovi evidentně chybí Pavel Zacha. Přijde mi, že výrazně, působí na mě až tráveným dojmem, není to no. Zlepšit se však musí. Tomáš Hertl je dobrý okolo brány a na vhazování, v NHL mu to jde, ale tady to spojení dohromady nepřináší ovoce. Ondra Palát už měl taky lepší sezony v zámoří, momentálně se trápí. Mrzí mě to, ale třeba Kubalík, Stránský nebo Kaše jsou neviditelní. Do útoku nám chybí někdo jako Slafkovský, mladý, vysoký a důrazný hráč. Obrana má rovněž nedostatky. Ale dál už to nechci kritizovat. Turnaj běží, musíme doufat.“