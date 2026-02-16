Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
Nejlepší zápasy, jaké hokej nabízí. Začíná vyřazovací část olympijského turnaje a Češi do ní vystartují v úterý z osmifinále proti Dánsku. Aby turnaj nebyl absolutním propadákem, musí outsidera odstavit z cesty. Ve čtvrtfinále by je pak čekal kolos v podobě Kanady, s níž národní tým prohrál ve skupině drsným poměrem 0:5. Program ledního hokeje na ZOH 2026>>>
Co se v podcastu řeší:
Co se musí změnit, aby výběr Radima Rulíka zapnul?
V jakém nastavení se čeští hráči nacházejí?
A čím může Dánsko hrozit?
V rámci živého vysílání podcastu Zimák odpovědi hledala sestava redaktorů Sportu v Miláně Zdeněk Janda a Filip Ardon, jako tradiční expert se posléze připojil bývalý reprezentant Jaroslav Bednář. Moderoval Patrik Czepiec.