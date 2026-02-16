Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
David Pastrňák na tréninku české reprezentace na ZOH 2026
Radko Gudas na tréninku české reprezentace na ZOH 2026
Brankář české hokejové reprezentace Lukáš Dostál na tréninku na ZOH 2026
Brankář české hokejové reprezentace Lukáš Dostál na tréninku na ZOH 2026
David Pastrňák na pondělním tréninku české reprezentace
David Pastrňák na pondělním tréninku české reprezentace
Čeští hokejisté za sebou mají trénink před utkáním proti Dánsku
Nejlepší zápasy, jaké hokej nabízí. Začíná vyřazovací část olympijského turnaje a Češi do ní vystartují v úterý z osmifinále proti Dánsku. Aby turnaj nebyl absolutním propadákem, musí outsidera odstavit z cesty. Ve čtvrtfinále by je pak čekal kolos v podobě Kanady, s níž národní tým prohrál ve skupině drsným poměrem 0:5. Program ledního hokeje na ZOH 2026>>>

Co se v podcastu řeší:

  • Co se musí změnit, aby výběr Radima Rulíka zapnul?

  • V jakém nastavení se čeští hráči nacházejí?

  • A čím může Dánsko hrozit? 

V rámci živého vysílání podcastu Zimák odpovědi hledala sestava redaktorů Sportu v Miláně Zdeněk Janda a Filip Ardon, jako tradiční expert se posléze připojil bývalý reprezentant Jaroslav Bednář. Moderoval Patrik Czepiec.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

