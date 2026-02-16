Loni šokovali Kanadu, teď chtějí zastavit Čechy. Můžeme porazit i je, věří Dán Olesen
Sedmnáct hráčů ze současného dánského týmu si ty výjimečné chvíle pamatuje. Loňské křepčení na ledě po senzačním skolení Kanady ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa se zapsalo do sportovních dějin severské země. Hokejový trpaslík zvětšil svůj objem a vyšlápl si na jména jako Nathan MacKinnon, Sidney Crosby nebo Macklin Celebrini. V úterý zkusí šokovat v olympijském osmifinále Česko. „Když budeme hrát, jak bychom měli, můžeme porazit jakýkoliv tým," řekl o nové výzvě útočník Nick Olesen.
Když Dánové loni v květnu přechytračili Kanadu, byl to zázrak netušeného dosahu. V království s bezmála šesti miliony obyvateli se na chvíli zastavil čas a namísto lyžování pro jednou ovládla zpravodajské kanály i diskuze v restauracích jiná zimní kratochvíle.
Výjimečný moment stihl také útočník Nikolaj Ehlers, největší hvězda tradičního, ale výsledkově nikdy předtím nikterak úspěšného hokejového státu. Po vypadnutí s Winnipegem v play off NHL tehdy třicetiletý borec sbalil výstroj a vyrazil na čtvrtfinále, o jehož osudu měli všichni předem jasno. Jenže právě Ehlers v 58. minutě započal revoluci, gólem na 2:1 ji pak dokončil budějovický forvard Nick Olesen.
„Nestává se každý den, abyste porazili Kanadu na mistrovství světa. Asi jsme si z toho odnesli nějaké sebevědomí,“ oživil vzpomínky útočník Motoru. „Ale zároveň víme, že máme dobrou partu, dobrý tým a je tu nový turnaj, nový zápas. Nemůžeme na to moc koukat, musíme být připravení na Česko,“ dodal.
Ehlers si po mimořádném čtvrtém místě s Dány coby nejžádanější hokejista na volném trhu NHL zajistil v létě smlouvu s Carolinou. Ročně teď vydělá 8,5 milionu dolarů a s trochou nadsázky by mohl svůj reprezentační výběr sponzorovat. Není ovšem v situaci, kdy by musel národní mužstvo odtáhnout na zádech, zatímco ostatní jen tiše přihlíží.
Dánsko těží hlavně z dlouhodobé sehranosti evropského jádra i urputné obrany s fyzicky důraznými obránci. Zámořská jména dodají kvalitu vepředu. Nastupující generaci reprezentuje třeba Oscar Fisker Mølgaard, tuze zajímavý útočník v organizaci Seattlu. Je jedním z šesti hráčů, kteří mají zajištěný kontrakt v NHL, byť Jonas Røndbjerg, kolega Tomáše Hertla z Vegas, není vinou zranění k dispozici.
Oproti domácímu šampionátu naopak neschází gólman Frederik Andersen. V 36 letech možná neprožívá nejpovedenější klubový ročník v Carolině, ale mezi brankáři outsiderů má jasně nejhutnější životopis. Pokud tohle všechno spočítáte dohromady, vyjde vám, že Čechy nečeká v osmifinále snadná procházka.
„Víme, že mají dobrý tým. Zároveň ale víme, co musíme udělat. Už jsme porazili nějaké dobré týmy. Víme, že můžeme porazit i je. Zároveň se musíme soustředit a být připravení od začátku,“ věřil si na českou výzvu Olesen.
V dresu Českých Budějovic kroutí druhou sezonu, s klubem má platný kontrakt až do jara 2028. V aktuálním ročníku se vyhoupl na 42 bodů (13+29) ve 46 zápasech a zkraje ročníku vládl extraligovému bodování. Na olympiádě začal podobně zostra a v prvních třech duelech přispěl třemi góly a jednou nahrávkou. Pro Čechy bude jednou z ofenzivních hrozeb.
„Jsem hlavně šťastný, že můžu pomoct týmu. Snažím se hrát svůj hokej a dělat to nejlepší, co dokážu,“ říkal Olesen skromně po pondělním tréninku. Český hokej za dva roky v Motoru dobře zná. „Víme, že Češi mají skvělý tým a některé vážně dobré hráče. Proti některým z nich běžně hraju. Musíme udělat cokoliv, co budeme moct, abychom je zastavili. Je pro mě zábavné si proti nim zahrát. Doufám, že se nám povede něco dobrého,“ vyhlašoval severský tahoun před klíčovou bitvou.
Na turnaji Dánové dosud zvládli pouze poslední skupinový zápas s Lotyšskem (4:2), nicméně výrazně nepropadli ani proti silnému celku USA (3:6) nebo Německa (1:3). Mohou se opírat o výkonné oslabení s úspěšností přes 83 procent, dosud byla proti té české lepší také dánská přesilovka.
„Možná bych řekl, že první dva zápasy byly naše nejlepší. V posledním jsme měli dobrý začátek, ale nemyslím, že celých šedesát minut bylo tak dobrých. Jsme ale připravení na to v úterý vletět. Těšíme se, až to začne,“ prohlásil třicetiletý útočník.