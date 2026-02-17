Česko - Dánsko 3:2. Vydřená výhra! Takže varování: na Kanadu to stačit nebude
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nebyla to kanonáda. Ani pohodová výhra. Ale úkol splněn! Národní tým přetlačil v osmifinále houževnaté Dány 3:2 a ve středu se pokusí o čtvrtfinálový zázrak proti Kanadě. Ale dobře si uvědomuje, že bude potřebovat o několik levelů lepší výkon. Netřeba připomínat sílu kanadské mašiny a výsledek úvodního střetu 0:5. Klíčové však je, že si výběr kouče Radima Rulíka pokračování v turnaji zajistil. Ale byly to nervy, favorit nakonec udržel hubený náskok. Ale je to varování, česká hra neustále hapruje. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Museli dřít až do konce zápasu, takže si nemohli na repete s Kanadou pošetřit žádné síly. Byla to dřina, zvlášť v době, kdy Dánové ve třetí třetině hráli dvě přesilovky a v té druhé moc nechybělo, aby puk domlátili za Lukáše Dostála.
Uf, uf, uf. Vyrovnání viselo ve vzduchu a už takhle dost pocuchané nervy českých příznivců dostaly další nápor.
Nakonec se Dánům nepodařilo srovnat, Češi odolali. Ale i tenhle zápas ukázal, že něco drhne. Pořád to není z českého pohledu ono. A na opravy není čas, ve středu je den D a v cestě opět zámořská velmoc.
David Pastrňák se podle očekávání objevil ve formaci, v níž zářili na posledním šampionátu. S Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou. Očividně ožil, spolupráce klapala víc, než když hrál s centrem Tomášem Hertlem.
I tak je ale zřejmé, že pokud chce český výběr Kanadě vzdorovat, bude muset předvést rapidně lepší výkon. Jinak by zámořská velmoc se soupeřem udělala rychlý proces…
Dlouho tomu chyběla větší energie. Možná se na tom podílela i slabší atmosféra v hledišti. Tentokrát už národní tým neměl tak burácející podporu jako při zápasech ve skupině. Ukázalo, že pro fanoušky je obtížné při nevyzpytatelném vývoji operativně sehnat vstupenky.
Což bylo vidět i na tom, že tentokrát české vlajky nezaplavily prostor za střídačkami Tam to tentokrát bylo 1:1. Jedna česká, jedná dánská.
Takže se čekalo, kdy přijde moment, který to rozproudí a dodá hráčům adrenalin. Ve 26. minutě se v početní výhodně napřáhnul kanonýr Martin Nečas a nádherně trefil protější růžek. Precizní rána znamenala vedení 1:0. Což ocenili i lidé v hledišti, kteří začali skandovat jeho jméno. Ale nebyl to žádný řev jako v minulých utkáních.
Dánové dokázali srovnat. Během dvou minut ale už zase favorit vedl o dva góly. Nejdřív se na brankovišti ideálně zorientoval David Kämpf, potom přišel další gólový moment veterána Romana Červenky. Byl to pro něj druhý gól na olympiádě.
Vybavujete si ten první proti Francii? Jak krásným bekhendem vymetl růžek? Teď to bylo něco podobného, akorát z druhé strany. Forhendem, ale opět do protějšího růžku. Ve čtyřiceti letech stále ukazuje, že na to má.
Zarputilí Dánové, ve stylu Vikingů, se nechtěli vzdát. A díky bojovnému módu se jim podařilo snížit na 2:3, když se v oslabení prosadil útočník Nick Olesen, tuzemským fanouškům dobře známý z extraligového Motoru. Mohlo být ještě hůř, nebýt na brankové čáře roztáhlého gólmana Lukáše Dostála, který vychytal Oliver Bjorkstranda
O pauze se na obří kostce objevila Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka, která se v Miláně loučí s kariérou. A slyšela velký aplaus. Fanoušky si pak získala i tím, jak je v rodné řeči v krátkém rozhovoru s moderátorem pochválila.
„Jste skvělí a máme nejlepší fanoušky na světě!“ říkala legenda ledových oválů. I ona se ve třetí části modlila, aby se český tým dostal do trháku a o vítězství se nemusel strachovat.
Do utkání nezasáhl útočník Radek Faksa, který má zranění v horní části těla. Na dopoledním rozbruslení se byl podívat krátce v civilu a existuje reálná naděje, že ve středu proti Kanadě už by mohl hrát.
Především jeho schopnosti při vhazování a defenzivní práce se budou reprezentaci při opakovaném střetu s gigantem hodit.