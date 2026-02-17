Předplatné

ONLINE: Česko - Dánsko 3:1. To je kapitán! Červenka vymetl růžek v bráně soupeře

Hokej na ZOH 2026
Čeští hokejisté jdou na olympijských hrách do boje o všechno. V osmifinále proti nim stojí Dánsko. Parta kolem kapitána Romana Červenky nastupuje s pozměněnými útoky. Na vítěze duelu čeká ve čtvrtfinále Kanada. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Právě Červenka s Lukášem Sedlákem by měli pomoct zatím trápící se české hvězdě Davidu Pastrňákovi. V brance dostává prostor opět Lukáš Dostál, mimo sestavu se kvůli zranění ocitl forvard Radek Faksa. V roli třináctého útočníka začne Dominik Kubalík. Na led se vrací obránce Jan Rutta, který nahradil Tomáše Kundrátka.

