ONLINE: Česko - Dánsko 3:2. Hrozba Olesen překonala Dostála, pak přišlo varování
Čeští hokejisté jdou na olympijských hrách do boje o všechno. V osmifinále proti nim stojí Dánsko. Parta kolem kapitána Romana Červenky nastupuje s pozměněnými útoky. Na vítěze duelu čeká ve čtvrtfinále Kanada. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Právě Červenka s Lukášem Sedlákem by měli pomoct zatím trápící se české hvězdě Davidu Pastrňákovi. V brance dostává prostor opět Lukáš Dostál, mimo sestavu se kvůli zranění ocitl forvard Radek Faksa. V roli třináctého útočníka začne Dominik Kubalík. Na led se vrací obránce Jan Rutta, který nahradil Tomáše Kundrátka.