Předplatné

ONLINE: Česko - Dánsko 3:2. Hrozba Olesen překonala Dostála, pak přišlo varování

Dán Oliver Bjorkstrand v šanci proti Lukáši Dostálovi na ZOH 2026
Dán Oliver Bjorkstrand v šanci proti Lukáši Dostálovi na ZOH 2026Zdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Roman Červenka a David Pastrňák proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka překonává dánského brankáře Frederika Andersena na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Roman Červenka se raduje z gólu proti Dánsku na ZOH 2026
Martin Nečas zakončuje proti Dánsku na ZOH 2026
Radim Rulík během utkání proti Dánsku na ZOH 2026
43
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (32)

Čeští hokejisté jdou na olympijských hrách do boje o všechno. V osmifinále proti nim stojí Dánsko. Parta kolem kapitána Romana Červenky nastupuje s pozměněnými útoky. Na vítěze duelu čeká ve čtvrtfinále Kanada. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Právě Červenka s Lukášem Sedlákem by měli pomoct zatím trápící se české hvězdě Davidu Pastrňákovi. V brance dostává prostor opět Lukáš Dostál, mimo sestavu se kvůli zranění ocitl forvard Radek Faksa. V roli třináctého útočníka začne Dominik Kubalík. Na led se vrací obránce Jan Rutta, který nahradil Tomáše Kundrátka.

Sledujte on-lineLIVE
32

Vstoupit do diskuze (32)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů