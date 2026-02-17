ONLINE: Česko - Dánsko. Bitva o čtvrtfinále ZOH. Ožije Pastrňák a dotáhne tým k postupu?
Čeští hokejisté jdou na olympijských hrách do boje o všechno. V cestě, konkrétně v té osmifinálové, jim stojí Dánsko. Parta kolem kapitána Romana Červenky nastupuje s pozměněnými útoky, což by mohlo pomoct zatím trápící se české hvězdě Davidu Pastrňákovi. V brance dostává prostor opět Lukáš Dostál a mimo sestavu kvůli zranění se nejspíše ocitne forvard Radek Faksa. Na vítěze duelu čeká ve čtvrtfinále Kanada. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>