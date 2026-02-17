Předplatné

ONLINE: Česko - Dánsko. Bitva o čtvrtfinále ZOH. Ožije Pastrňák a dotáhne tým k postupu?

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Český útočník David Pastrňák lituje nevyužité šance
David Pastrňák v dresu české hokejové reprezentace
David Pastrňák v obrovské šanci netrefuje odkrytou branku Švýcarů
Brankář české hokejové reprezentace Lukáš Dostál na tréninku na ZOH 2026
Čeští hokejisté za sebou mají trénink před utkáním proti Dánsku
11
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Čeští hokejisté jdou na olympijských hrách do boje o všechno. V cestě, konkrétně v té osmifinálové, jim stojí Dánsko. Parta kolem kapitána Romana Červenky nastupuje s pozměněnými útoky, což by mohlo pomoct zatím trápící se české hvězdě Davidu Pastrňákovi. V brance dostává prostor opět Lukáš Dostál a mimo sestavu kvůli zranění se nejspíše ocitne forvard Radek Faksa. Na vítěze duelu čeká ve čtvrtfinále Kanada. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů