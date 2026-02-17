Předplatné

ONLINE: Česko - Dánsko. Hokejisté hrají na ZOH osmifinále, přejdou přes Olesena a spol.?

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Český útočník David Pastrňák lituje nevyužité šance
David Pastrňák v dresu české hokejové reprezentace
David Pastrňák v obrovské šanci netrefuje odkrytou branku Švýcarů
Čeští hokejisté za sebou mají trénink před utkáním proti Dánsku
České hokejisty čeká na Hrách v Itálii boj o všechno. V cestě, konkrétně v té osmifinálové, jim stojí dánská reprezentace. Ta na loňském domácím světovém šampionátu senzačně vyřadila favorizovanou Kanadu. Družina kapitána Romana Červenky nastoupí s pozměněnými útoky, v brance své místo zaujme Lukáš Dostál a mimo sestavu kvůli zranění se nejspíše ocitne i forvard Radek Faksa. Zápas v Miláně startuje v 16:40 a vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

