Předplatné

Hokej ONLINE: Boje o čtvrtfinále ZOH. Německo - Francie 3:1. Švýcarsko vede nad Itálií

Němečtí hokejisté oslavují trefu kapitána Leona Draisaitla
Němečtí hokejisté oslavují trefu kapitána Leona DraisaitlaZdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Švýcarští hokejisté oslavují gól v osmifinále
Italský brankář Damian Clara inkasuje gól od Romana Josiho ze Švýcarska
Německý útočník Tim Stützle v osmifinále proti Francii
Kapitán Švýcarska Roman Josi se raduje z gólu
Hokejisté Německa oslavují další gól v osmifinále
Švýcarský kapitán Roman Josi v zápase proti Itálii
7
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začíná. Vyřazovací část se rozjíždí čtyřmi zápasy osmifinále. Vedle duelu Česka s Dánskem (16:40) se startuje už po poledni. Německo hraje o postup do čtvrtfinále s Francií. Švýcarsko po výhře nad Čechy nastupuje proti domácí Itálii. Od 21:10 se chce Švédsko proti Lotyšsku posunout mezi nejlepších osm týmů v Miláně. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se outsideři postarají o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE 2. třetina
20Tipsport1,0135130Detail
LIVE 2. třetina
31Tipsport1,031860Detail
LIVE
--Tipsport1.45.66.58Detail
LIVE
--Tipsport1.169.8712.8Detail

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů