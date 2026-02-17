Hokej ONLINE: Boje o čtvrtfinále ZOH. Německo - Francie 3:1. Švýcarsko vede nad Itálií
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začíná. Vyřazovací část se rozjíždí čtyřmi zápasy osmifinále. Vedle duelu Česka s Dánskem (16:40) se startuje už po poledni. Německo hraje o postup do čtvrtfinále s Francií. Švýcarsko po výhře nad Čechy nastupuje proti domácí Itálii. Od 21:10 se chce Švédsko proti Lotyšsku posunout mezi nejlepších osm týmů v Miláně. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se outsideři postarají o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>