Předplatné

Hokej ONLINE: Boje o čtvrtfinále ZOH. Německo hraje s Francií. Švýcarsko proti Italům

Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky
Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené brankyZdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Český bek Radko Gudas je držený dál od tří Švýcarů
Italští hokejisté se radují z gólu proti Švédsku na ZOH 2026
Italská střídačka během zápasu proti Švédsku na ZOH 2026
Italští hokejisté se radují z gólu proti Švédu na ZOH 2026
Němec Leon Draisaitl a Američan Vincent Trocheck
16
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začíná. Vyřazovací část se rozjíždí čtyřmi zápasy osmifinále. Vedle duelu Česka s Dánskem (16:40) se startuje už po poledni. Německo hraje o postup do čtvrtfinále s Francií. Švýcarsko po výhře nad Čechy nastupuje proti domácí Itálii. Od 21:10 se chce Švédsko proti Lotyšsku posunout mezi nejlepších osm týmů v Miláně. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se outsideři postarají o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE
--Tipsport1.0814.324.7Detail
LIVE
--Tipsport1.28.0211.6Detail
LIVE
--Tipsport1.385.766.71Detail
LIVE
--Tipsport1.179.4212.6Detail

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů