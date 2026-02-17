Osmifinále ZOH: Hladký postup Němců přes Francii, vyzvou Slováky. Švýcarsko - Itálie 3:0
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začíná. Vyřazovací část se rozjíždí čtyřmi zápasy osmifinále. Před duelem Česka s Dánskem (16:40) si odpoledne hladce zajistili postup Němci proti Francii (5:1) a Švýcaři ve střetu s domácí Itálií (3:0). Od 21:10 se chce Švédsko dostat do čtvrtfinále proti Lotyšsku. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se někdo z outsiderů postará o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>
Německo si po hladké výhře 5:1 nad Francií zahraje čtvrtfinále v úterý od 12:10 proti Slovensku. Švýcarsko, které ukončilo Itálii představení na domácím turnaji vítězstvím 3:0, vyzvou Finsko (18:10).