Osmifinále ZOH: Hladký postup Němců přes Francii, vyzvou Slováky. Švýcarsko - Itálie 3:0

Němečtí hokejisté oslavují trefu kapitána Leona Draisaitla
Němečtí hokejisté oslavují trefu kapitána Leona DraisaitlaZdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Švýcarští hokejisté oslavují gól v osmifinále
Italský brankář Damian Clara inkasuje gól od Romana Josiho ze Švýcarska
Německý útočník Tim Stützle v osmifinále proti Francii
Kapitán Švýcarska Roman Josi se raduje z gólu
Hokejisté Německa oslavují další gól v osmifinále
Švýcarský kapitán Roman Josi v zápase proti Itálii
Trenér Harold Kreis úřaduje na střídačce Německa
Hokej na ZOH 2026
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začíná. Vyřazovací část se rozjíždí čtyřmi zápasy osmifinále. Před duelem Česka s Dánskem (16:40) si odpoledne hladce zajistili postup Němci proti Francii (5:1) a Švýcaři ve střetu s domácí Itálií (3:0). Od 21:10 se chce Švédsko dostat do čtvrtfinále proti Lotyšsku. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se někdo z outsiderů postará o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>

Německo si po hladké výhře 5:1 nad Francií zahraje čtvrtfinále v úterý od 12:10 proti Slovensku. Švýcarsko, které ukončilo Itálii představení na domácím turnaji vítězstvím 3:0, vyzvou Finsko (18:10). 

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

