Osmifinále ZOH ONLINE: Švédsko - Lotyšsko 5:1. Postup slaví Švýcaři i Němci

Lotyš Kristians Rubins a Švéd Alexander Wennberg
Lotyš Kristians Rubins a Švéd Alexander WennbergZdroj: ČTK / Petr David Josek
Švédští hokejisté se radují z gólu proti Lotyšsku na ZOH 2026
Lotyšští hokejisté se radují z gólu proti Švédsku na ZOH 2026
Švéd Lucas Raymond zakončuje proti lotyšskému brankáři Elvisi Merzlikinsovi
Kapitán Švédska Gabriel Landeskog se raduje z gólu proti Lotyšsku
Kapitán Švédska Gabriel Landeskog se raduje z gólu proti Lotyšsku
Lotyš Oskars Cibulskis a Švéd Mika Zibanejad na ZOH 2026
Lotyš Ralfs Freibergs a Švéd Joel Eriksson Ek na ZOH 2026
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začala, play off otevírají osmifinálové zápasy. Před postupem Česka po výhře nad Dánskem (3:2) si odpoledne hladce zajistili postup Němci proti Francii (5:1) a Švýcaři (3:0 proti Itálii). Od 21:10 se chce Švédsko dostat do čtvrtfinále proti Lotyšsku. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se někdo z outsiderů postará o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>

Skvělý Draisaitl řídil postup

Němečtí hokejisté po hladké výhře 5:1 nad Francií se ve čtvrtfinále utkají se Slováky ve středu od 12:10. Třemi body za gól a dvě asistence přispěl k vítězství německý kapitán Leon Draisaitl. Branku a přihrávku si připsal Joshua Samanski a dvě asistence zaznamenal Tim Stützle.

Mezi nejlepšími osmi si Němci zahrají teprve podruhé za posledních šest olympijských turnajů. V roce 2018 v Pchjongčchangu získali historické stříbro, předtím hráli čtvrtfinále naposledy v roce 2002 v Salt Lake City. Do Soči 2014 se ani nedostali. Francouzi skončí na předposledním 11. místě a jejich dalším cílem bude v květnu v Sosnovci boj o návrat do elitní kategorie mistrovství světa, z které sestoupili loni.

Rychlý gól a čisté konto Genoniho

Švýcaři udělali velký krok za očekávaným triumfem již v úvodu - v 11. minutě měli dvoubrankový náskok. Vítězný gól si připsal Philipp Kurashev, jenž otevřel skóre po 79 sekundách, u všech gólů byl hvězdný útočník Nico Hischier: jeden sám dal a u dvou asistoval. Čisté konto uhájil díky 20 úspěšným zákrokům Leonardo Genoni.

Ve středečním čtvrtfinále úřadující vicemistři světa změří síly od 18:10 s obhájci zlata z Pekingu Finy, kteří si zajistili přímý postup mezi nejlepší osmičku díky umístění v základní skupině.

