Osmifinále ZOH: Švédové vyřadili Lotyše. Postup dál slaví Švýcaři i Němci
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začala. Před postupem Česka po výhře nad Dánskem (3:2) si odpoledne hladce zajistili postup Němci proti Francii (5:1) a Švýcaři (3:0 proti Itálii). Švédové zaváhání nepřipusili a Lotyšsko vyřadili po výhře 5:1. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>
Švédové zaváhání nepřipustili
Švédové šli do vedení v čase 10:55. Po nahození Erikssona Eka se puk odrazil za Merzlikinse od pravé brusle Kempeho, který byl před brankovištěm v souboji se Zilem.
Za 31 sekund už to bylo 2:0. Landeskog si zpracoval nohou puk odražený od Raymonda a forhendem skóroval. Švédové se ubránili při Forslingově vyloučení, při které pálil nebezpečně Balinskis. Na přelomu první a druhé třetině odolali Lotyši při Šmitsově trestu.
Potom se snažil překvapit Markströma zpoza branky u levé tyče Dzierkals, ale přes beton švédského gólmana puk neprotlačil. Ve 28. minutě usměrnil Forsberg do odkryté branky Karlssonovu přihrávku a Švédové měli už tříbrankový náskok.
V čase 30:47 snížil z dorážky po Šmitsově střele Tralmaks. Švédové odolali tlaku soupeře při Hedmanově vyloučení. Merzlikins v závěru druhého dějství během náporu Tří korunek také neinkasoval.
Náskok favorita pojistil ve 46. minutě Zibanejad, který si vyměnil puk s Ryamondem a z levého kruhu zamířil do odkryté branky. Švédové se ubránili při vyloučení Eliase Lindholma a naopak mohli skórovat v oslabení. Merzlikins při Petterssonově bekhendovém blafáku zasáhl lapačkou.
Lotyši odolali při Blugersově pobytu na trestné lavici, ale pět sekund po jeho návratu na ledě se prosadil po Raymondově pasu bekhendovým zakončením Nylander. Zkorigovat stav se nepodařilo z úniku Krastenbergsovi.
Skvělý Draisaitl řídil postup
Němečtí hokejisté po hladké výhře 5:1 nad Francií se ve čtvrtfinále utkají se Slováky ve středu od 12:10. Třemi body za gól a dvě asistence přispěl k vítězství německý kapitán Leon Draisaitl. Branku a přihrávku si připsal Joshua Samanski a dvě asistence zaznamenal Tim Stützle.
Mezi nejlepšími osmi si Němci zahrají teprve podruhé za posledních šest olympijských turnajů. V roce 2018 v Pchjongčchangu získali historické stříbro, předtím hráli čtvrtfinále naposledy v roce 2002 v Salt Lake City. Do Soči 2014 se ani nedostali. Francouzi skončí na předposledním 11. místě a jejich dalším cílem bude v květnu v Sosnovci boj o návrat do elitní kategorie mistrovství světa, z které sestoupili loni.
Rychlý gól a čisté konto Genoniho
Švýcaři udělali velký krok za očekávaným triumfem již v úvodu - v 11. minutě měli dvoubrankový náskok. Vítězný gól si připsal Philipp Kurashev, jenž otevřel skóre po 79 sekundách, u všech gólů byl hvězdný útočník Nico Hischier: jeden sám dal a u dvou asistoval. Čisté konto uhájil díky 20 úspěšným zákrokům Leonardo Genoni.
Ve středečním čtvrtfinále úřadující vicemistři světa změří síly od 18:10 s obhájci zlata z Pekingu Finy, kteří si zajistili přímý postup mezi nejlepší osmičku díky umístění v základní skupině.
