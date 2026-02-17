Osmifinále ZOH: Švédsko - Lotyšsko 2:0. Postup slaví Švýcaři, Němci jdou na Slováky
Hlavní fáze olympijského hokejového turnaje začala, play off otevírají osmifinálové zápasy. Před postupem Česka po výhře nad Dánskem (3:2) si odpoledne hladce zajistili postup Němci proti Francii (5:1) a Švýcaři (3:0 proti Itálii). Od 21:10 se chce Švédsko dostat do čtvrtfinále proti Lotyšsku. Potvrdí favorité svoji roli, nebo se někdo z outsiderů postará o senzaci? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off v hokeji ZOH 2026 ZDE>>>
Skvělý Draisaitl řídil postup
Němečtí hokejisté po hladké výhře 5:1 nad Francií se ve čtvrtfinále utkají se Slováky ve středu od 12:10. Třemi body za gól a dvě asistence přispěl k vítězství německý kapitán Leon Draisaitl. Branku a přihrávku si připsal Joshua Samanski a dvě asistence zaznamenal Tim Stützle.
Mezi nejlepšími osmi si Němci zahrají teprve podruhé za posledních šest olympijských turnajů. V roce 2018 v Pchjongčchangu získali historické stříbro, předtím hráli čtvrtfinále naposledy v roce 2002 v Salt Lake City. Do Soči 2014 se ani nedostali. Francouzi skončí na předposledním 11. místě a jejich dalším cílem bude v květnu v Sosnovci boj o návrat do elitní kategorie mistrovství světa, z které sestoupili loni.
Rychlý gól a čisté konto Genoniho
Švýcaři udělali velký krok za očekávaným triumfem již v úvodu - v 11. minutě měli dvoubrankový náskok. Vítězný gól si připsal Philipp Kurashev, jenž otevřel skóre po 79 sekundách, u všech gólů byl hvězdný útočník Nico Hischier: jeden sám dal a u dvou asistoval. Čisté konto uhájil díky 20 úspěšným zákrokům Leonardo Genoni.
Ve středečním čtvrtfinále úřadující vicemistři světa změří síly od 18:10 s obhájci zlata z Pekingu Finy, kteří si zajistili přímý postup mezi nejlepší osmičku díky umístění v základní skupině.