Dřív jsem držel hubu a sbíral puky… Šampion Palát o proměně, zkušenostech i realitách
PŘÍMO Z ITÁLIE | Jestli někdo dobře ví, jak přistupovat k zápasům, v nichž jde o všechno, je to on. Zkušený 34letý útočník Ondřej Palát, který vyhrál dvakrát Stanley Cup, má zlato z MS v Praze. A když jde do tuhého, jeho výkon jde vždycky nahoru. „Je to komplikace, ale musíme si věřit," hlásí hokejový reprezentant, jenž v rozhovoru pro deník Sport a web iSport mluví i o tom, že by se po kariéře rád věnoval realitám. Už teď spolupracuje s někdejším zlatým kapitánem Davidem Výborným.
Přichází jeho čas. V zápasech o všechno, v nichž někteří znejistí, je právě on mužem, který ostatní může podpořit. „Hlavní je, že se z toho nesmíme zbláznit,“ říká Palát, který v NHL odehrál v základní části už 882 utkání, dalších 155 v bojích o Stanley Cup.
Jak byste popsal situaci, v níž jste se po porážce se Švýcary ocitli?
„Samozřejmě je to komplikace. V úterý narazíme na silné Dánsko, bude to těžký zápas. A když vyhrajeme, jdeme na Kanadu, o které se ani nemusíme bavit. Všichni víme, jaké má neskutečné mužstvo. Bude to velmi těžké, ale zatím máme v hlavě jenom Dány. Musíme vyhrát.“
V čem je největší přínos vašich bohatých zkušeností ze zápasů o všechno?
„Člověk nesmí bláznit. Musí zachovat čistou hlavu a věřit tomu, co člověk umí. Neměnit svoji hru. Nejhorší je dělat něco navíc, na co není zvyklý. Vím, že nikdy nebudu snajpr nebo že bych projížděl celé hřiště a dával krásné góly. Já prostě budu makat pro tým, vyhrávat souboje v rohu a nacházet spoluhráče. Vidím, když je někdo v lepší pozici, a dám mu to. Vždycky jsem měl raději lepší nahrávku než gól. V tom je ale někdy i můj problém.“ (směje se)
Takže neměnit hru, ani když jde do tuhého?
„Ano. Hlavně je třeba, aby každý byl sebevědomý. Nezbláznit se z toho, že na tebe kouká celý svět. Každý, kdo je na olympiádě, si to zaslouží. Je tady z nějakého důvodu. Každý by si měl věřit, nebát se hrát, ukazovat se, chtít puky.“
Z tohoto pohledu se vám musí líbit mentalita vítěze, kterou má Metoděj Jílek, ne?