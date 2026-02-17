Proházet formace a šup na Dány! Tým řešil, jak oživit Pastrňáka. Má pomoct...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Člověk míní, okolnosti mění. Život nejde naplánovat, sport už vůbec ne… Čeští hokejisté si zkomplikovali cestu k medaili. Pokud v úterý od 16.40 hodin skolí v osmifinále Dány, v cestě stojí kanadský titán. Snazší variantu spláchla porážka se Švýcary. Ta navíc ukázala, že je třeba vyladit hru a dostat do pohody Davida Pastrňáka. Bez jeho příspěvků jsou šance mizivé… Jak se mu snaží tým pomoct? Nejvíc tím, že mu vybral jiné parťáky. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
I člověk, který nemá z hokeje doktorát, to při pohledu na minulé tři zápasy v Miláně musel vycítit. Přestože hvězdný útočník Bostonu posbíral 3 body (1+2) a pořád patří k nejlepším útočníkům výběru, jeho herní projev nevykazoval takový potenciál, na který osminásobný vítěz Zlaté hokejky má.
Když přišel kouč Radim Rulík po prohře se švýcarským výběrem na rozhovory, sám to zmínil: „Přemýšlíme nad tím, jak mu pomoci. Bavíme se o tom, vymýšlíme.“
Jak zní verdikt? Ten nejhmatatelnější je, že mu prohodili parťáky. Spolu s centrem Tomášem Hertlem to příliš neklapalo, což nemusí být chyba ani jednoho z nich. Chemie se prostě nenašla, centr Vegas bojuje s koncovkou. Zdálo se, že Pastrňák zkouší hodně situací vyřešit sám, jenže prohazovačky mu nevycházely.
Trenéři tedy vytáhli z rukávu logický recept. Oživí spolupráci s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem, která se náramně osvědčila na posledním světovém šampionátu v Dánsku a Švédsku. Tahle letka byla postrachem, bombarďák s číslem 88 nakonec ovládl bodování celého turnaje – 15 bodů (6+9) v osmi utkáních.
„Pokud cítíte, že to není ono, tak se s tím snažíte něco dělat. Naštěstí kluci se dobře znají, nastupovali spolu na různých turnajích. V tom by to mělo být lehčí,“ uvedl asistent Jiří Kalous. Naplno nepotvrdil, že spolu opravdu budou hrát, pouze opatrně pravil, že je to jedna z variant. Drží se schématu, že se dopředu sestava neprozrazuje.
Ale mělo by to tak být. Nacvičovali spolu i přesilovku, přibyl k nim Martin Nečas. A na modré je doplnil podle očekávání Filip Hronek.
„Věřím, že třeba navážeme na loňský rok,“ říkal k tomu kapitán Červenka, podle nějž je to hlavně o komunikaci. „Čas na trénink není. Není moc na co si zvykat nebo něco zkoušet. Je to o tom si říct, mít nějaký cit pro hru a vědět, kdo co potřebuje,“ dodal dvojnásobný mistr světa.
Proto na tréninku bylo vidět, jak spolu členové elitní formace často mluví. Stáli v hloučku, gestikulovali, ukazovali si, kde kdo má stát. V jednu chvíli dlouho Červenka diskutoval i s trenérem Rulíkem. Hodně času reprezentace věnovala nácviku přesilových her. Ale nedělala žádné cvičení, z něhož by šly napevno určit formace.
V jednu chvíli odražený puk trefil Pastrňáka do obličeje. Očividně se lekl. Hned ale pokračoval ve hře, jenom si rukavicí testoval, jestli mu neteče krev. Několik puků pak, jak už v provizorní tréninkové hale bývá zvykem, letělo i do prostoru mezi novináře. Ale všichni se stihli včas vyhnout, takže k žádnému zranění nedošlo…
Článek pokračuje pod infografikou.
Při rozhovorech byl na hráčích patrný mix pocitů. Odhodlání, ale zároveň i přetrvávající hořkost z toho, že se po porážce se Švýcary dostali do takové části pavouka, z níž bude ukrutně těžké se prokousat výš. Navíc pokud se převalí přes Dánsko, hned další den je čeká Kanada.
Navíc odpočinutá, během pondělí měla úplné volno. Trénink byl zrušený. Během úterý si Crosby a spol. lehce natrénují a pak se jim do cesty postaví vyšťavení Češi.
„Je to náročné, ale nebudeme tady brečet. Je to olympiáda, kde jsou nejlepší hráči na světě. Takový je program. Je to psychicky i fyzicky těžké, ale od toho jsme tady,“ burcoval obránce Michal Kempný, který vyhrál mistrovství světa, ve sbírce má i slovutný Stanley Cup.
Teď bojuje, aby i olympiádu mohl zařadit na seznam úspěchů. Stejně jako ostatní ale nechtěl koukat dopředu. Mantrou bylo maximální soustředění na úterý. Na Dány. „Nevyplácí se koukat dál. Musíme respektovat jejich kvality. Ale je to o nás. Když zahrajeme dobrý zápas, zvládneme to,“ věří Červenka.
Když už se hala skoro celá vylidnila a pouze pár reportérů čekalo na kouče Kalouse, najednou se v dálce objevila v šedivé mikině postava. Začala dělat sprinty, dřepy, nejrůznější další cviky.
Byl to Červenka. 40letý kapitán, jenž startuje na páté olympiádě. I tenhle moment ilustroval jeho oddanost hokeji. A jak na sobě maká.
I na něm teď bude, aby vedle něj pookřál Pastrňák. Jsou to klíčové postavy týmu. Nejzkušenější z českých borců cítí, jak to má hvězda Bruins těžké. Pastu neustále někdo zdvojuje, sráží, otravuje. „Je jasný, že to má těžký. To je úděl nejlepších hráčů. Věřím, že až to bude zase nejvíc potřeba, bude tam pro nás. Nemyslím si, že hraje špatně. Hraje dobře, ale má to těžký,“ hlásil reprezentační veterán.
Teď už není na co čekat, cesta za úspěchem už čítá jen výhry. Úterní, případně středeční porážka znamená jediné: smutný konec.