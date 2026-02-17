Česko vs. Kanada v TV: Kde sledovat čtvrtfinále na ZOH 2026 živě?
Čeští hokejisté po vydřeném vítězství nad Dánskem úspěšně proklouzli do čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně. V boji o semifinále je čeká Kanada, s kterou se svěřenci Radima Rulíka střetli už v základní skupině, kde utrpěli vysokou porážku 0:5. Nyní mají Češi ideální příležitostna reparát. Klíčové utkání startuje ve středu 18. února v 16:40. Kde sledovat Česko vs. Kanada živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Kanada na ZOH 2026
|Datum: středa 18. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?
Českou reprezentaci čeká čtvrtfinále proti Kanadě. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Kanada začíná v úterý 18. února od 16:40.
Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026
- ČESKO - Kanada 0:5
- Francie - ČESKO 3:6
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p
- ČESKO - Dánsko 3:2
- ČESKO - Kanada, 18. února, 16:40
TV program hokeje na ZOH 2026 v úterý 18. února 2026
|12:10
|Slovensko - Německo ONLINE
|ČT sport
|16:40
|ČESKO - Kanada ONLINE
|ČT sport
|18:10
|Finsko - Švýcarsko ONLINE
|ČT sport
|21:10
|USA - Švédsko / Lotyšsko ONLINE
|ČT sport
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady
Národní tým se s Kanadou potkal už v rámci skupinové fáze turnaje. Výsledkem byl bohužel debakl 0:5, při kterém "javorové listy" potvrdily svou extratřídu. Bilance z posledních deseti vzájemných měření sil hovoří jasně pro zámořského soupeře – Češi se z vítězství radovali pouze ve dvou případech.
|Datum
|Zápas a výsledek
|12. 02. 26
|Česko - Kanada 0:5
|21. 05. 24
|Kanada - Česko 4:3 p
|23. 05 .23
|Kanada - Česko 3:1
|28 .05 .22
|Kanada - Česko 6:1
|25. 05. 19
|Kanada - Česko 5:1
|24. 02. 18
|Česko - Kanada 4:6
|17. 02. 18
|Kanada - Česko 2:3 sn
|15. 12. 17
|Česko - Kanada 4:1
|05. 05. 17
|Česko - Kanada 1:4
|18. 09. 16
|Kanada - Česko 6:0