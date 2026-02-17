Předplatné

Česko vs. Kanada v TV: Kde sledovat čtvrtfinále na ZOH 2026 živě?

Radim Rulík během utkání proti Dánsku na ZOH 2026
Radim Rulík během utkání proti Dánsku na ZOH 2026Zdroj: Pavel Mazáč (Sport)
David Pastrňák proti Dánsku na ZOH 2026
David Pastrňák v souboji s Dánem Nicklasem Jensenem na ZOH 2026
David Pastrňák proti Dánsku na ZOH 2026
Čeští hokejisté se radují po výhře nad Dánskem v osmifinále na ZOH 2026
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Čeští hokejisté po vydřeném vítězství nad Dánskem úspěšně proklouzli do čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně. V boji o semifinále je čeká Kanada, s kterou se svěřenci Radima Rulíka střetli už v základní skupině, kde utrpěli vysokou porážku 0:5. Nyní mají Češi ideální příležitostna reparát. Klíčové utkání startuje ve středu 18. února v 16:40. Kde sledovat Česko vs. Kanada živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Kanada na ZOH 2026

Datum: středa 18. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?

Českou reprezentaci čeká čtvrtfinále proti Kanadě. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Kanada začíná v úterý 18. února od 16:40.

Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 v úterý 18. února 2026

12:10Slovensko - Německo ONLINEČT sport
16:40ČESKO - Kanada ONLINEČT sport
18:10Finsko - Švýcarsko ONLINE ČT sport
21:10USA - Švédsko / Lotyšsko ONLINEČT sport

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady

Národní tým se s Kanadou potkal už v rámci skupinové fáze turnaje. Výsledkem byl bohužel debakl 0:5, při kterém "javorové listy" potvrdily svou extratřídu. Bilance z posledních deseti vzájemných měření sil hovoří jasně pro zámořského soupeře – Češi se z vítězství radovali pouze ve dvou případech.

DatumZápas a výsledek
12. 02. 26Česko - Kanada 0:5
21. 05. 24Kanada - Česko 4:3 p
23. 05 .23Kanada - Česko 3:1
28 .05 .22Kanada - Česko 6:1
25. 05. 19Kanada - Česko 5:1
24. 02. 18Česko - Kanada 4:6
17. 02. 18Kanada - Česko 2:3 sn
15. 12. 17Česko - Kanada 4:1
05. 05. 17Česko - Kanada 1:4
18. 09. 16Kanada - Česko 6:0

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

